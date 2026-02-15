Αδελφοκτονία στο Ηράκλειο: Η απόπειρα ανθρωποκτονίας το 2011 και τα τελευταία λεπτά της τραγωδίας

Παρόλο που οι αστυνομικοί του Α.Τ. Βιάννου χρειάστηκαν δέκα μόλις λεπτά για να μεταβούν στην Μάρθα, στο Ηράκλειο, από τη στιγμή ππου κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον αδελφοκτόνο, και πάλι δεν πρόλαβαν το φονικό.

Πληροφορίες που μεταφέρει το zarpanews για τον χρόνο που μεσολάβησε το Σάββατο (14/2) στο παλιό σπίτι στο οποίο έμεναν τα δύο αδέρφια σοκάρουν. Λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ ο 64χρονος δράστης πήρε στο Αστυνομικό Τμήμα, διαμαρτυρόμενος ότι ο 67χρονος του είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

Δεν ζήτησε ευθέως να μεταβούν στο σπίτι, αλλά οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν από τηλεφώνου ότι υπήρχε ανησυχητική ένταση. Άκουσαν τη φωνή του θύματος στο βάθος του τηλεφώνου να λέει στον αδερφό του: «δεν τα έχω πάρει τα κλειδιά εγώ…», με τον δράστη να εξαγριώνεται ακόμα περισσότερο.

Ηράκλειο: Τα λεπτά πριν χάσει τη ζωή του

Αξιολόγησαν το περιστατικό και έκριναν ότι πρέπει να μεταβούν άμεσα. Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι όταν κατέφθασαν, βρήκαν τον 64χρονο στην εξώπορτα. «Τον σκότωσα» φέρεται να τους είπε, με φρικιαστική απάθεια.

Ο 67χρονος κείτονταν νεκρός στο πάτωμα. Στην κοιλιά του ήταν ακόμα μπηγμένο το μαχαίρι. Προφανώς με το ίδιο μαχαίρι τον κάρφωσε και στην καρωτίδα.

Αποκαλύπτεται ωστόσο ότι πριν την «σφαγή», ο 64χρονος είχε ξυλοκοπήσει βάναυσα τον αδερφό του. Φέρεται να του κατάφερε αλλεπάλληλες γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα, ενώ στο κεφάλι είχε ακόμα εντύπωμα από την αρβύλα που φορούσε ο δράστης.

Φαίνεται δηλαδή ότι του είχε πατήσει το κεφάλι με το πόδι. Κάποιοι μιλούν για ανηλεή ξυλοδαρμό του θύματος. Τόσο ήταν το μίσος του 64χρονου προς τον αδερφό του.

Ηράκλειο: Δεν ήταν η πρώτη φορά

Όποως μεταφέρει το Εξελίξεις Τώρα, αφορμή για την «άσπονδη συμφιλίωση» των δύο αδελφών, ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει ο αδελφός-θύμα το περασμένο καλοκαίρι, λίογος για τον οποίο επίσης συγκατοικούσαν.

Τη χθεσινή, για μία ακόμα φορά, τα δύο αδέλφια ήρθαν σε διαπληκτισμό, με αφορμή διαφωνία για τα κλειδιά του αυτοκινήτου τους. Το τραγικό της ιστορίας, πως ο 64χρονος δράστης είχε ήδη ένα πλούσιο ιστορικό προκλητικότητας και βιαιοπραγιών κατά συμπολιτών του.

Χαρακτηριστική η πληροφορία της εκπομπής πως ο εν λόγω είχε κάνει απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συγχωριανού του στο παρελθόν, ειδικότερα το 2011, όταν είχε πυροβολήσει πισώπλατα άνδρα την Πρωτοχρονιά, έχοντας στήσει καρτέρι στο σπίτι του, πάλι για ασήμαντη αφορμή.