Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος του 50χρονου που σκότωσε την αδερφή του το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) στην περιοχή της Αναλήψεως Θεσσαλονίκης.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στον ανακριτή πήρε ο 50χρονος, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ίδιος ισχυρίστηκε στον Εισαγγελέα ότι θόλωσε.

Συγκεκριμένα είπε: «Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Ειμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει».

Ο άνδρας τηλεφώνησε στην αστυνομία, το μεσημέρι του Σαββάτου και ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι σκότωσε την 59χρονη αδελφή του, μέσα στο διαμέρισμα της, στην οδό Αλεξάνδρειας, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί με περιπολικό, που επιβεβαίωσαν το περιστατικό και συνέλαβαν τον δράστη.

Τα πρώτα λόγια του 50χρονου αδελφοκτόνου μετά το έγκλημα

Ο 50χρονος κάλεσε το κέντρο της Άμεσης Δράσης, λέγοντας «έπνιξα την αδελφή μου, ελάτε να με συλλάβετε».

Όταν πήγαν οι Αρχές στο σημείο, βρήκαν το θύμα με σακούλες τυλιγμένες γύρω από τον λαιμό. Μια γυναίκα 59 ετών, ήταν νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με το Star, δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Μάλιστα, ο 50χρονος φαίνεται ότι για χρόνια φρόντιζε την ετεροθαλή αδελφή του.

«Την έφερα σήμερα στο σπίτι από το νοσοκομείο. Μου γκρίνιαξε για κάτι ασήμαντο με πολύ άσχημο τρόπο. Ήμουν πολύ στρεσαρισμένος, πολύ πιεσμένος. Τη σκότωσα».

Είχε υποστεί εγκεφαλικό η 59χρονη

Σύμφωνα με μαρτυρία φιλικού προσώπου, τίποτα δεν προμήνυε αυτή την εξέλιξη. Όπως είπε, ο 50χρονος φέρεται να ήταν «στήριγμα» για την αδερφή του καθώς τη φρόντιζε όταν εκείνη αρρώστησε και μπήκε στο νοσοκομείο.

H 59χρονη | Star

Η 59χρονη γυναίκα επέστρεψε χτες το πρωί στο σπίτι της έπειτα από 12ήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο καθώς είχε υποστεί εγκελφαλικό. Μάλιστα, ήταν ο ίδιος ο αδελφός της που τη μετέφερε στις 9 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείου και ο ίδιος που την βοήθησε κατά την επιστροφή της στο διαμέρισμα.

Πληροφορίες θέλουν τον καθ’ ομολογίαν δράστη, να φρόντιζε ιδιαίτερα την αδελφή του μετά και το σοβαρό αυτό πρόβλημα υγείας. Μάλισταα, είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία με «θερμά» λόγια για την αδερφή του και ζητούσε από τους ενοίκους να της φερθούν καλά γιατί ήταν σε πολύ ευάλωτη θέση.

Μαρτυρία: «Άκουσα μια τσιρίδα»

Το γεγονός της νοσηλείας του θύματος, επιβεβαίωσε και μια γειτόνισσα της άτυχης γυναίκας.

«Η γυναίκα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό και επέστρεψε σήμερα στο σπίτι της». Σύμφωνα με τους γείτονες, δεν προηγήθηκε κάποιος διαπληκτισμός, δεν άκουσαν φωνές παρά μόνο γύρω στις 12 το μεσημέρι όταν ακούστηκε μία κραυγή από το διαμέρισμα της άτυχης γυναίκας.

«Γύρω στις 11-12 το πρωί άκουσα μια τσιρίδα αλλά δεν κατάλαβα τι έγινε», αναφέρει μαρτυρία. «Ο αδελφός της την φρόντιζε πάρα πολύ και απορώ πως έφτασε στο απροχώρητο. Μια κραυγή άκουσα εγώ όταν ήμουν στο μπαλκόνι γύρω στις 12:30 αλλά δεν ξέρω αν ήταν η δική της. Αυτός τη φρόντιζε σε όλα. Για τις δουλειές στο σπίτι, στα οικονομικά…».

Τα δυο αδέλφια ήταν ετεροθαλή, από διαφορετική μητέρα.

H 59χρονη | Star

Στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες, δεν ανέφερε το παραμικρό για τους λόγους που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή και ζητά να επικοινωνήσει με δικηγόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά και δεν έχει απασχολήσει τις αρχές για ενδοοικογενειακή βία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το έγκλημα

«Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα».