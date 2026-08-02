Αδιάκοπη είναι η μάχη των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις φωτιές που καίνε σε περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, στην Δυτική Αττική είναι δύο τα μέτωπα που ανησυχούν, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης στην Κεφαλονιά.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στην ΕΡΤ σημείωσε πως το ενδιαφέρον της Πυροσβεστικής επικεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού και των Μεγάρων, στο Σκάλωμα Φωκίδας, στην Αιγιάλεια, καθώς και στη νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Κεφαλονιά.

Λίγο μετά τις 10:00 το 112 έστειλε μήνυμα για νέες εκκενώσεις στην Αττική. Ειδικότερα, οι κάτοικοι σε Κανδήλι και Αγία Σκέπη κλήθηκαν να μετακινηθούν προς Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και κινήθηκε μέσω του Αγίου Βασιλείου προς το Πόρτο Γερμενό, έφτασε στον Μύτικα και πλέον εξελίσσεται σε δύο κύρια μέτωπα. Το πρώτο βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά και αφορά τις περιοχές του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Παρασκευής και του Κρύου Πηγαδιού, προς τα Βίλια.

Η φωτιά έχει περάσει μέσα από συμπαγές δάσος και δύσβατο ορεινό όγκο.

Το δεύτερο μέτωπο κινείται νοτιοδυτικά, προς την Ψάθα και τη Βένιζα.

«Οι δυνάμεις έχουν μοιραστεί όχι μόνο στα δύο μέτωπα, αλλά σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς» επεσήμανε ο ίδιος και στάθηκε και στη βοήθεια από τα εναέρια μέσα.

«Ευελπιστούμε να μην υπάρχουν αναταράξεις και ο καπνός να επιτρέψει στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν τόσο στο μέτωπο όσο και στην ουρά της πυρκαγιάς» είπε.

Όπως εξήγησε, τις προηγούμενες ημέρες οι ρίψεις πραγματοποιούνταν διακεκομμένα, καθώς οι ισχυρές αναταράξεις δημιουργούσαν σοβαρό κίνδυνο για τα πληρώματα.

Σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στην Κεφαλονιά

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Πάστρας στην Κεφαλονιά, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν από γης και αέρος για τον περιορισμό του μετώπου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και γρήγορα πήρε διαστάσεις, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 48 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και 11 πυροσβεστικά οχήματα συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Παράλληλα, συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη με τις φλόγες ρίχθηκαν και τα εναέρια μέσα. Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιχειρούν στην περιοχή, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στα ενεργά σημεία της πυρκαγιάς, σε συντονισμό με τις επίγειες δυνάμεις.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς οδήγησε σε διαδοχικές ενεργοποιήσεις του 112. Οι κάτοικοι και όσοι βρίσκονταν στις περιοχές Κατελειός, Μαρκόπουλο και Κρεμμύδι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι. Στη συνέχεια, αντίστοιχη οδηγία δόθηκε για τις περιοχές Χιονάτα, Θηράμονας και Μαυράτα.

Βελτιωμένη η εικόνα στην Αιγιάλεια

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Αιγιάλεια, ωστόσο παραμένει σε εξέλιξη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Με το πρώτο φως της ημέρας δυο πυροσβεστικά ελικόπτερα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο και ταυτόχρονα ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Ειδικότερα, στην περιοχή επιχειρούν περίπου 100 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 30 οχήματα, ενώ καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να κρατήσουν την φωτιά μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική, καίγοντας χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων και προκαλώντας καταστροφές περιουσιών.