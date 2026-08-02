Σε πύρινο κλοιό παραμένουν περιοχές της χώρας, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να δίνουν τιτάνια μάχη για την αντιμετώπιση των φωτιών. Στην Αττική, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην Ψάθα και τη Βένιζα, στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό, ενώ το βράδυ εκκενώθηκαν οικισμοί και στην Κεφαλονιά.

Η φωτιά στη Δυτική Αττική, που συνεχίζεται για τρίτο 24ωρο, κατακαίει πευκοδάσος στους πρόποδες του Κιθαιρώνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει διασπαστεί σε δύο ιδιαίτερα επικίνδυνα μέτωπα. Το ανατολικό εκτείνεται από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο προς τα Βίλια, ενώ το νότιο κινείται προς το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και τη Βένιζα, όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη ανησυχία, με στόχο των πυροσβεστών να μην επιτρέψουν την εξάπλωσή της προς τα Μέγαρα.

Ολονύχτια ήταν η μάχη που έδωσαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και στη Βοιωτία.

Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα.

Στην Αττική και τη Βοιωτία επιχειρούν συνολικά 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν επίσης 23 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από τη Γαλλία και ακόμη 23 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από τη Ρουμανία, στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών στη χώρα μας.

Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, ενώ συνδράμουν η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, η ΕΛ.ΑΣ., το ΕΚΑΒ, καθώς και λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων για τη μετακίνηση πολιτών.

Σημειώνεται πως χθες, Σάββατο (01/08) απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι από τη Βένιζα, όταν οι φλόγες εισήλθαν στην αυλή του σπιτιού τους.

Στο Πόρτο Γερμενό φαίνεται ότι είναι δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες, τα σπίτια που έχουν καεί από τη φωτιά. Χιλιάδες είναι τα στρέμμα που έχουν γίνει στάχτη.

Όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 11:46 του Σαββάτου είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 35.700 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

Εκκενώθηκαν οικισμοί στην Κεφαλονιά

Τις βραδινές ώρες ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς, ενώ εκκενώθηκαν και οικισμοί.

Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα μέσω 112 απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Κατελειό προς Αργοστόλι.

Το μήνυμα ανέφερε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κατελειό της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κατελειό της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026

Νέα μηνύματα 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Κάτω Κατελειό, Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτές λόγω της πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς.

Όσοι βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Κάτω Κατελειό καλούνταν να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Ρατζακλί και Σκάλα, ενώ όσοι βρίσκονταν σε Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Αργοστόλι.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in your area



‼️ If you are in #Chionata #Thiramona #Mavrata areas of the regional unit of #Kefalonia move away to #Argostoli



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 2, 2026

Για την κατάσβεσή της φωτιάς επιχειρούν 48 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Αργοστολίου.