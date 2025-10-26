Μενού

Αδιανόητη τραγωδία στη Φωκίδα: Μηχανές έπεσαν πάνω σε αγροτικό - Νεκρός 21χρονος και σοβαρά τραυματισμένος 37χρονος

Αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Reader symbol
Newsroom
Fokida trοhaio
Τροχαίο στη Φωκίδα | LamiaReport
  • Α-
  • Α+

Τραγωδία στην άσφαλτο μετά από φοβερό τροχαίο λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (26/10/25) κοντά στον Άγιο Νικόλαο Ευπαλίου, με έναν 21χρονο να χάνει τη ζωή του και έναν 37χρονο να τραυματίζεται σοβαρά, ύστερα από σύγκρουση με τις μηχανές τους πάνω σε αγροτικό.

 

Σύμφωνα με το LamiaReport, αγροτικό αυτοκίνητο με οδηγό 49χρονο που φέρεται να επιχείρησε να στρίψει στον Άγιο Νικόλαο, συγκρούστηκε με δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του ενός οδηγού 21 ετών και το σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της άλλης μηχανής ηλικίας 37 ετών.

Troxaio
Σφοδρό τροχαίο | Nafpaktia News
Troxaio
Τροχαίο στη Φωκίδα | Nafpaktia News

Ο τελευταίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα. Μαζί του και ένας 14χρονος που επέβαινε στο αγροτικό αυτοκίνητο και τραυματίστηκε ευτυχώς όχι σοβαρά.

Ο δρόμος γέμισε συντρίμμια και η κυκλοφορία διακόπηκε στην ε.ο Ιτέας - Αντιρρίου έως ότου καθαριστεί από τους πυροσβέστες, που έσπευσαν στο σημείο.

Την προανάκριση για τα αίτια του φοβερού τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το ΑΤ Ευπαλίου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ