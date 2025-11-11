Αδιανόητη τραγωδία στο Καραμανδάνειο: Νεκρό τελικά το παιδάκι 3 ετών που έπεσε από μάντρα

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του, το 3χρονο παιδάκι που το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) είχε τραυματιστεί σοβαρά πέφτοντας από μάντρα ύψους δύο μέτρων στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά του αγοριού, στο Καραμανδάνειο και παρά τη μεγάλη μάχη των γιατρών, το παιδάκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο Καραμανδάνειο προσήλθαν γονείς και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας, τα οποία λύγισαν στο άκουσα του τραγικού μαντάτου.

Την ώρα του δυστυχήματος το παιδάκι ήταν με τον θείο του, ενώ οι γονείς βρισκόταν σε χωράφι.

Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας.