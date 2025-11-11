Πάτρα: Ελεύθερος με όρους ο καθηγητής που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Ελεύθερος με περιοριστικους όρους αφέθηκε ο 40χρονος καθηγητής που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία σε ειδικό σχολείο στην Πάτρα, καθώς μεταξύ άλλων έδειξε σε ανήλικη μαθήτρια φωτογραφίες με γεννητικά όργανα μαηθητών 5 και 7 ετών.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι κατά λάθος είδε η νεαρή μαθήτρια τις φωτογραφίες αυτές, καθώς τους έδειχνε άλλο φωτογραφικό υλικό.

Οι όροι περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και να μην πλησιάσει την μαθήτρια στα 100 μέτρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η καταγγελία έγινε την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι. Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τις γυμνές φωτογραφίες ανηλίκων, ο 40χρονος καθηγητής, όπως αναφέρει η καταγγελία, φέρεται να πήρε αγκαλιά την ανήλικη μαθήτρια και να της χάιδεψε τα μαλλιά.

Οι αρχές έκαναν έρευνα στο σπίτι του σε κωμόπολη της Κορινθίας, όπου ζούσε με την οικογένειά του. Εκεί οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάσχεσαν δυο σκληρούς δίσκους και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα οποία μεταφέρθηκαν για ανάλυση στα εργαστήρια της αστυνομίας, όπως και το κινητό του τηλέφωνο.