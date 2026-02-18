Αδιανόητο περιστατικό: Οδηγός ασθενοφόρου σε κατάσταση μέθης

Ένας οδηγός ασθενοφόρου, ο οποίος εργαζόταν σε ιδιωτική εταιρεία, οδηγούσε μεθυσμένος και συνελήφθη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ του πέρασαν χειροπέδες και σχηματίστηκε δικογραφία.
Κατά πληροφορίες, από την αλκοολομέτρηση με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα διαπιστώθηκε ότι ο 41 ετών άνδρας είχε καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και συγκεκριμένα οι διαδοχικές μετρήσεις «έδειξαν» 0,8 και 1,20 mg/l.
