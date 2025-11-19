Αδιανόητο: Οδηγός ταξί πήγε να χρεώσει το Κηφισίας - Αργυρούπολη 60 ευρώ σε παρέα κοριτσιών - Δεν έβαλε ταξίμετρο

Ένα αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα, στη Λεωφόρο Κηφισίας, καθώς ένας οδηγός ταξί, ήθελε να χρεώσει μια παρέα κοριτσιών, 60 ευρώ μέχρι την Αργυρούπολη.

Η κοπέλα αμέσως έκανε καταγγελία στο Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί, περιγράφοντας τα όσα της είπε ο οδηγός εκείνο το βράδυ.

«Ήμουν με δύο φίλες μου σε νυχτερινό κέντρο στη Λεωφόρο Κηφισίας και βγαίνουμε απέξω και είχε πιάτσα ταξί, οπότε αποφασίσαμε να πάρουμε ένα ταξί από την πιάτσα, παρά να καλέσουμε εφαρμογή.

Μπαίνουμε στο πρώτο ταξί μας λένε ''πού θα πάτε;'' και λέμε θα κάνουμε μια στάση Κουκάκι, Νέα Σμύρνη και τελικός προορισμός Αργυρούπολη και μας είπε ''περάστε μέσα''.

Δεν είχε ξεκινήσει το ταξίμετρο. Μπαίνουμε μέσα στο ταξί και γυρνάει και μου λέει ο οδηγός αυτό περίπου θα βγει 60 - 65 ευρώ, χωρίς να έχει βάλει ταξίμετρο.

Του λέμε ''δεν πάμε αεροδρόμιο''. Ανοίγω την πόρτα, βγαίνω έξω, το λέει στους συναδέλφους του, με χλευάζουν και μου λένε ''πόσα θες 20 - 25 ευρώ;''.

Εμείς εν τέλει πήραμε ταξί από εφαρμογή και δώσαμε 32 ευρώ», καταγγέλλει η κοπέλα.

Αναγκαίο να παρθούν μέτρα από το κράτος

Η Όλγα Πετράκη, Πρόεδρος Περιφερειακού συμβουλίου ταξί Αττικής, τοποθετήθηκε με τη σειρά της για το περιστατικό με τον οδηγό και εξηγεί τι ισχύει με τις διαδρομές ταξί και το ταξίμετρο.

«Η κυρία με πήρε προσωπικά τηλέφωνο. Ήταν ένας λόγος που κίνησε την δαιδικασία αυτή που προβλέπεται γιατί όπως έχουμε επισημάνει εμείς πολλές φορές, αυτούς τους συναδέλφους δεν τους θεωρούμε συναδέλφους και πρέπει κάποια στιγμή να αποχωρούν από το επάγγελμα.

Η διαδικασία ήταν συγκεκριμένη. Θα τηρήσουμε όσα πρέπει να κάνουμε και όσα μπορούμε κι όλας γιατί μην ξεχνάτε ότι επισημάνουμε στο κράτος ότι χρειάζεται κάποια ρύθμιση και από τη δικιά τους τη μεριά ώστε να παίρνουμε και κάπως - σε εισαγωγικά - το νόμο στα χέρια μας, για να μπορούμε να αποβάλλουμε τέτοιους ανθρώπους από το επάγγελμα.

Υπάρχει κρατικό τιμολόγιο, υπάρχει ταξίμετρο. Ο λόγος που υπάρχει ταξίμετρο είναι αυτός: να μετριέται η απόσταση, τα χιλιόμετρα, τα πάντα και να δίνεται το αντίτιμο της διαδρομής όταν τελειώνει, βάσει του ταξιμπέτρου σου.

Δεν είναι συμφωνίες. Τόσα είναι - τόσα θα πάρω. Δεν υπάρχει. Μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο.

Στη συνέχεια ανέφερε ωστόσο, ότι αυτές οι περιπτώσεις δεν πρέπει να χαρακτηρίζουν ολόκληρο τον κλάδο, ο οποίος έχει 14.200 αυτοκίνητα»., δήλωσε μεταξύ άλλων η κυρία Πετράκη.



