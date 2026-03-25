Αδιανόητο: Πόσο καιρό πριν έκλεισαν τραπέζι για μπακαλιάρο σκορδαλιά – Ο απόλυτος χαμός

Η 25η Μαρτίου απαιτεί μπακαλιάρο σκορδαλιά και οι Έλληνες τιμούν την παράδοση με κάθε πιθανό τρόπο! Για όσους προτιμούν να αποφύγουν το τηγάνισμα στο σπίτι, ο αγώνας δρόμου ξεκινά από πολύ νωρίς, σχηματίζοντας ουρές στα καταστήματα για μια ζεστή, έτοιμη μερίδα.

Την ίδια ώρα, όποιος δεν προνόησε μάλλον θα μείνει νηστικός, αφού σε ψαροταβέρνες και μεζεδοπωλεία δεν πέφτει... καρφίτσα. Η διπλή γιορτή αποτελεί την τέλεια αφορμή για εξόδους με φίλους και οικογένεια, με αποτέλεσμα τα τραπέζια να έχουν «κλειδωθεί» από τους πιο μερακλήδες ακόμα και έναν ολόκληρο μήνα πριν!