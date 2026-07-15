Αδιανόητο: Υπάλληλος βενζινάδικου περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο πελάτη μετά από καυγά

Σοκ προκαλεί το πρωτοφανές επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) σε πρατήριο καυσίμων στη λεωφόρο Καραμανλή, στη Βούλα. Μετά από έναν έντονο φραστικό διαπληκτισμό, ένας 52χρονος υπάλληλος έχασε πλήρως τον έλεγχο και περιέλουσε με πετρέλαιο έναν 92χρονο πελάτη.

Η αντίδραση των αρχών ήταν ακαριαία, με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να συλλαμβάνουν επ' αυτοφώρω τον δράστη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο, ο οποίος, αν και φανερά σοκαρισμένος, αρνήθηκε τελικά να διακομιστεί στο νοσοκομείο.