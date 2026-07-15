Μενού

Αδιανόητο: Υπάλληλος βενζινάδικου περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο πελάτη μετά από καυγά

Ένας 52χρονος υπάλληλος βενζινάδικου συνελήφθη επειδή περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο πελάτη μετά από άγριο διαπληκτισμό.

Reader symbol
Newsroom
Στιγμιότυπο από βενζινάδικο
Στιγμιότυπο από βενζινάδικο | Intime
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σοκ προκαλεί το πρωτοφανές επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) σε πρατήριο καυσίμων στη λεωφόρο Καραμανλή, στη Βούλα. Μετά από έναν έντονο φραστικό διαπληκτισμό, ένας 52χρονος υπάλληλος έχασε πλήρως τον έλεγχο και περιέλουσε με πετρέλαιο έναν 92χρονο πελάτη.

Η αντίδραση των αρχών ήταν ακαριαία, με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να συλλαμβάνουν επ' αυτοφώρω τον δράστη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο, ο οποίος, αν και φανερά σοκαρισμένος, αρνήθηκε τελικά να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ