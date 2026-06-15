Αίγιο: Ενδείξεις για παρεμβάσεις στο δωμάτιο του εγκλήματος - Κηλίδες αίματος σε διάφορα σημεία

Παρά την προφυλάκιση του 65χρονου Ιταλού στις φυλακές Κορυδαλλού για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της στον Λόγγο Αιγίου, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς την έρευνα για την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη.

Στην περιοχή επιχειρούν δύο εξειδικευμένα κλιμάκια από την Αθήνα. Το πρώτο, από τη Δίωξη Ανθρωποκτονιών, συλλέγει νέες καταθέσεις και επανεξετάζει μαρτυρίες, ενώ το δεύτερο, από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, πραγματοποιεί εξονυχιστικούς ελέγχους στον χώρο όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., υπάρχουν ενδείξεις ότι η σκηνή του εγκλήματος ενδέχεται να έχει υποστεί παρεμβάσεις μετά τη δολοφονία. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί εξετάζουν κάθε σημείο του χώρου, χρησιμοποιώντας ακόμη και ειδικά φωτιστικά μέσα για τον εντοπισμό ιχνών που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι.

Σύμφωνα με το ERTNews έχουν εντοπιστεί μικρές κηλίδες αίματος σε διάφορα σημεία του σπιτιού, οι οποίες φαίνεται να έχουν καθαριστεί ή να έχει γίνει προσπάθεια απόκρυψής τους. Τα ευρήματα αυτά αξιολογούνται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από σειρά άλλων εξετάσεων που θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της έρευνας.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί της Δίωξης Ανθρωποκτονιών αναμένεται να καλέσουν εκ νέου βασικούς μάρτυρες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι κινήσεις και οι ενέργειες του κατηγορούμενου πριν και μετά τον εντοπισμό των θυμάτων.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο αλλοίωσης της σκηνής του εγκλήματος, καθώς υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν μεταβολές στον χώρο.

Καθοριστικής σημασίας για την υπόθεση θεωρούνται οι καταθέσεις του φίλου τον οποίο ειδοποίησε πρώτα ο κατηγορούμενος, καθώς και συγγενικών προσώπων της 54χρονης και του γιου της. Την ίδια στιγμή, εκκρεμεί η ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες και θεωρείται κομβικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, η συνήγορος του 65χρονου, κ. Ιατροπούλου, δήλωσε ότι πρόκειται να κατατεθεί αίτημα άρσης της προφυλάκισής του, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έκθεση για τα δύο θύματα.