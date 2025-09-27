Μενού

Το αδικημένο ελληνικό νησί με τους 26 βαθμούς Οκτώβριο μήνα

Το ηλιόλουστο καταφύγιο στην Ελλάδα που αποθεώνει η Express για ταξίδι το φθινόπωρο.

Reader symbol
Newsroom
Κως
Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Το φθινόπωρο πλησιάζει και μπορεί οι μέρες να αρχίζουν να μικραίνουν και να γίνονται πιο δροσερές, αλλά η διάθεση για ταξίδι παραμένει το ίδιο έντονη. Αρκεί να βρεις τον κατάλληλο προορισμό.

Η βρετανική εφημερίδα Express με δημοσίευμά της, πάντως εντόπισε τον προορισμό στην Ελλάδα που είναι η καλύτερη επιλογή για το φθινόπωρο. Το ελληνικό νησί της Κω γοήτευσε τους Βρετανούς, οι οποίοι σχολιάζουν για το μέρος πως ακόμη και το φθινόπωρο παραμένει ένα ηλιόλουστο καταφύγιο, προσφέροντας την τέλεια απόδραση.

Κρυμμένη στο Αιγαίο Πέλαγος ως κομμάτι των γραφικών Δωδεκανήσων, η Κως φημίζεται για τις εκπληκτικές παραλίες της, το ευχάριστο κλίμα και την πλούσια ιστορική κληρονομιά της.

@noah_lfbr

Therma, Kos 🇬🇷🧿 #therma #kos #dji #fyp #travel #nature #peace

♬ Take My Mind - WizTheMc & bees & honey

Όπως γράφει και ο συντάκτης, τον Οκτώβριο, το μαγευτικό αυτό νησί απολαμβάνει μέσες ημερήσιες μέγιστες θερμοκρασίες 26°C, καθιστώντας το ιδανικό μέρος για μια απόδραση στο τέλος της σεζόν.

Με περίπου οκτώ ώρες ηλιοφάνειας κάθε μέρα και απαλό αεράκι μέσης ταχύτητας 6,7 χλμ/ώρα, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν έναν ευχάριστο καιρό, εξερευνώντας το τοπίο. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
επιστροφή Reader Bold

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ