Το αδικημένο ελληνικό νησί με τους 26 βαθμούς Οκτώβριο μήνα

Το φθινόπωρο πλησιάζει και μπορεί οι μέρες να αρχίζουν να μικραίνουν και να γίνονται πιο δροσερές, αλλά η διάθεση για ταξίδι παραμένει το ίδιο έντονη. Αρκεί να βρεις τον κατάλληλο προορισμό.
Η βρετανική εφημερίδα Express με δημοσίευμά της, πάντως εντόπισε τον προορισμό στην Ελλάδα που είναι η καλύτερη επιλογή για το φθινόπωρο. Το ελληνικό νησί της Κω γοήτευσε τους Βρετανούς, οι οποίοι σχολιάζουν για το μέρος πως ακόμη και το φθινόπωρο παραμένει ένα ηλιόλουστο καταφύγιο, προσφέροντας την τέλεια απόδραση.
Κρυμμένη στο Αιγαίο Πέλαγος ως κομμάτι των γραφικών Δωδεκανήσων, η Κως φημίζεται για τις εκπληκτικές παραλίες της, το ευχάριστο κλίμα και την πλούσια ιστορική κληρονομιά της.
Όπως γράφει και ο συντάκτης, τον Οκτώβριο, το μαγευτικό αυτό νησί απολαμβάνει μέσες ημερήσιες μέγιστες θερμοκρασίες 26°C, καθιστώντας το ιδανικό μέρος για μια απόδραση στο τέλος της σεζόν.
Με περίπου οκτώ ώρες ηλιοφάνειας κάθε μέρα και απαλό αεράκι μέσης ταχύτητας 6,7 χλμ/ώρα, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν έναν ευχάριστο καιρό, εξερευνώντας το τοπίο.
