Αδυναμία απόπλου από Πάρο για Μύκονο: Τι θα γίνει με τους 74 επιβάτες του SUPERJET

Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν από σήμερα το πρωί στο Αιγαίο Πέλαγος, με αποτέλεσμα πλοίο SUPERJET που είχε ως προορισμό το λιμάνι της Μυκόνου, από το αντίστοιχο της Πάρου, να μην μπορεί να «δέσει».

Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό το Λιμενικό: «αδυναμία απόπλου του Ε/Γ-Τ/Χ SUPERJET από το λιμάνι της Πάρου με προορισμό το λιμάνι της Μυκόνου λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων».

Στο SUPERJET επέβαιναν 74 επιβάτες οι οποίο σύμφωνα με το Λιμενικό, πρόκειται να φτάσουν στον προορισμό τους μετά από παρέκκλιση δρομολογίου του Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ SUPERRUNNERJET.