Aegean Airlines: Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή της οδηγίας της Airbus - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η AEGEAN ολοκλήρωσε άμεσα την εφαρμογή της οδηγίας της Airbus. Το πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας συνεχίζεται κανονικά.

Πτήση της Aegean
Πτήση της Aegean | Intime
Η AEGEAN ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες.

Η εφαρμογή της οδηγίας ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεών μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας.

