Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: Αναγκαστική προσγείωση μετά από επίθεση εν πτήσει – Συνελήφθη 35χρονος

Στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας (2/9).

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Τουρκία, όταν ο 35χρονος επιβάτης επέδειξε επιθετική συμπεριφορά και επιτέθηκε σε έναν 41χρονο αλλοδαπό συνεπιβάτη.

Η σύγκρουση μεταξύ των δύο ανδρών οδήγησε σε διατάραξη της ασφάλειας της πτήσης, με αποτέλεσμα ο πιλότος να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Ο δράστης συνελήφθη επί τόπου και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΕΡΤ