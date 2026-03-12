Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: Ανεβαίνει η επιβατική κίνηση - Άνοδος στις διεθνείς πτήσεις

Aνοδικά κινήθηκε και τον Φεβρουάριο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, με την άνοδο να ανέρχεται σε 7,1%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε επιπλέον 30.000 επιβάτες.

Μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στην κίνηση εξωτερικού: η διεθνής κίνηση αυξήθηκε κατά 7,3%, με επιπλέον 18.000 επιβάτες, ξεπερνώντας τους 263.000. Οι περισσότεροι εξ αυτών ταξίδεψαν από και προς Γερμανία (84.896), Κύπρο (29.052), Ιταλία (21.503) και Ηνωμένο Βασίλειο (16.059), ενώ κύριες αγορές ανάπτυξης ήταν η Τουρκία (με διπλάσιους επιβάτες σε σχέση με πέρυσι) και οι Σουηδία, Γαλλία, Ιταλία, Τσεχία και Ισραήλ.

Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες κατέγραψαν αύξηση στην επιβατική κίνηση. Κατά 6,8% ή 12.000 επιβάτες αυξήθηκε η εγχώρια κίνηση, που ξεπέρασε τους 190.000 επιβάτες, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, που συνοδεύουν ανακοίνωση της Fraport Greece.

Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: Η άνοδος στον διεθνή προορισμό

Συνολικά τον Φεβρουάριο του 2026, μέσω του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης διακινήθηκαν 454.231 επιβάτες (263.867 μέσω διεθνών πτήσεων), έναντι 424.053 πέρυσι.

Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, ο αριθμός των επιβατών ξεπέρασε τους 919.550, έναντι 864.007 στο αντίστοιχο περσινό δίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 6,4%.

Στο μεταξύ, κατά τον περασμένο μήνα, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece διακίνησαν 720.000 επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 9,1% (+60.000 επιβάτες) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η επιβατική κίνηση εσωτερικού ανήλθε σε 448.000 επιβάτες, που αντιστοιχεί σε αύξηση 10,5% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Η διεθνής επιβατική κίνηση έφτασε τους 272.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6,9% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Από το 2017, έτος παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, η Fraport Greece έχει υποδεχθεί περισσότερους από 252 εκατομμύρια επιβάτες. Μεγάλη αύξηση, κατά 32,6%, στους 7.717 επιβάτες, σημείωσε τον Φεβρουάριο και η επιβατική κίνηση μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας.