Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: Ελεύθερος με όρο ο 43χρονος για τις παράνομες βιντεοσκοπήσεις στις τουαλέτες

Εκδικάστηκε σήμερα η υπόθεση του 43χρονου Γερμανού, που παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος ότι βιντεοσκοπούσε παράνομα πολίτες στις ανδρικές τουαλέτες του διεθνούς αεροδρομίου «Μακεδονία».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο 43χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο, αφού είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία άντρα που τον αντιλήφθηκε να βιντεοσκοπεί τον ανήλικο γιο του, την ώρα που έκανε την ανάγκη του.

Στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου, αστυνομικοί εντόπισαν τρία παράνομα βίντεο κι άλλα πέντε, τα οποία είχε διαγράψει.

Εις βάρος του απαγγέλθηκε κακουργηματική δίωξη για παράνομη καταγραφή μη δημόσιας πράξης, κατηγορία την οποία ο ίδιος φέρεται να αποδέχθηκε. Απολογούμενος στην ανακρίτρια, είπε ότι βρέθηκε για διακοπές στην Ελλάδα, ενώ ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, χωρίς όμως να δώσει κάποια εξήγηση για τα κίνητρά του. Φέρεται δε, να ισχυρίστηκε ότι το έκανε για πρώτη φορά και δεν είχε πρόθεση να καταγράψει ανήλικους.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος, υπό τον όρο να δίνει, μία φορά το μήνα, το «παρών» στις ελληνικές προξενικές αρχές του τόπου διαμονής του στη Γερμανία.