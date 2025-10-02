Aεροδρόμιο «Μακεδονία»: Συνελήφθη 43χρονος για παράνομες βιντεοσκοπήσεις στις τουαλέτες

Ένας 43χρονος Γερμανός συνελήφθη, με την κατηγορία ότι βιντεοσκοπούσε παράνομα άτομα στις τουαλέτες του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.
Προηγήθηκε καταγγελία άντρα, ο οποίος τον αντιλήφθηκε να βιντεοσκοπεί τον γιο του.
Στο κινητό τηλέφωνο του 43χρονου βρέθηκαν τρία παράνομα βίντεο κι άλλα πέντε, τα οποία είχε διαγράψει.
Ο 43χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου, σε βαθμό κακουργήματος.
Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Το σκάνδαλο που καίει την Κοβέσι, η συμφωνία του Τάκη με τα σούπερ μάρκετ και ο Τσίπρας στη Σορβόνη
- Τουρίστριες αγανακτούν στο TikTok για τους Έλληνες: «Είναι φυσιολογικό εδώ να μάς κοιτάτε επίμονα;»
- Γιάννης Μπέζος: «Αυτά είναι κονσομασιόν, αμερικανιές της πλάκας, η κακή εκδοχή της σόουμπιζ»
- Στα 2,5 εκατ. ευρώ πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου στην Άνοιξη: Τι λέει η κόρη του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.