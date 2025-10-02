Μενού

Aεροδρόμιο «Μακεδονία»: Συνελήφθη 43χρονος για παράνομες βιντεοσκοπήσεις στις τουαλέτες

Ένας 43χρονος Γερμανός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος ότι βιντεοσκοπούσε παράνομα άτομα στις τουαλέτες.

Το νέο τέρμιναλ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης | Eurokinissi
Ένας 43χρονος Γερμανός συνελήφθη, με την κατηγορία ότι βιντεοσκοπούσε παράνομα άτομα στις τουαλέτες του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Προηγήθηκε καταγγελία άντρα, ο οποίος τον αντιλήφθηκε να βιντεοσκοπεί τον γιο του.

Στο κινητό τηλέφωνο του 43χρονου βρέθηκαν τρία παράνομα βίντεο κι άλλα πέντε, τα οποία είχε διαγράψει.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου, σε βαθμό κακουργήματος.

Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

