Αεροπλάνο που μοιάζει με stealth στρατηγικό βομβαρδιστικό των ΗΠΑ πέταξε πάνω από τη Λάρισα

Ένα μυστηριώδες αεροπλάνο που μοιάζει με stealth στρατηγικό βομβαρδιστικό των ΗΠΑ πέταξε πάνω από τη Λάρισα.

Ένα αεροσκάφος που παραπέμπει στα αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά «Northrop Grumman B-2 Spirit» έκανε την εμφάνισή του στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύει το onlarissa.gr παραπέμπουν στο αμερικανικό υπερόπλο, το «Northrop Grumman B-2 Spirit», το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο εξελιγμένα στρατηγικά βομβαρδιστικά που έχουν κατασκευαστεί ποτέ.

Πληροφορίες από στρατιωτικές πηγές που επικαλείται το τοπικό μέσο αναφέρουν ότι πρόκειται όντως για «B-2 Spirit», το οποίο φέρεται να στάθμευσε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Λάρισας λόγω βλάβης και θα παραμείνει μέχρι να επισκευαστεί.

Λάρισα αεροπλάνο
Το αεροπλάνο στη Λάρισα | onlarissa.gr

Ενσωματώνει τεχνολογία stealth που τού επιτρέπει να αποφεύγει τα περισσότερα σύγχρονα ραντάρ. Αναπτύχθηκε από την Northrop Grumman κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, με στόχο τη διείσδυση σε βαριά οχυρωμένους εναέριους χώρους και την εκτέλεση αποστολών υψηλής στρατηγικής σημασίας.

Το αεροσκάφος τέθηκε σε επιχειρησιακή υπηρεσία τη δεκαετία του 1990 και έχει χρησιμοποιηθεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως στον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου και στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

