Αφάνα, φλάι τζάκετ και ευχές για τις Πανελλήνιες: Ο Νίκος Χαρδαλιάς μας σύστησε τον έφηβο εαυτό του

Με μια φωτογραφία του από την εποχή που ήταν μαθητής, ο Νίκος Χαρδαλιάς ευχήθηκε στους έφηβους που ξεκινούν να δίνουν Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Νίκος Χαρδαλιάς
Νίκος Χαρδαλιάς | NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
«Όλη κάποτε βρεθήκαμε στη θέση σας» λέει ο Νίκος Χαρδαλιάς στους μαθητές και τις μαθήτριες που ξεκινούν τη δύσκολη περίοδο των Πανελλήνιων Εξετάσεων και το κάνει με αποδείξεις.

Ο περιφερειάρχης Αττικής δημοσίευσε μια φωτογραφία του από την εποχή που ο ίδιος έδινε εξετάσεις πίσω από τα μαθητικά θρανία.

Όπως σημειώνει η Περιφέρεια, με την ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο περιφερειάρχης θέλει να στείλει μήνυμα ότι «πίσω από την "αφάνα", το κουμπωμένο φλάι τζάκετ και το πονηρό χαμόγελο του 18χρονου Νίκου, κρύβεται το παιδί που δεν έχει -και δεν πρέπει- ποτέ να σταματήσει να ονειρεύεται».

Ενώ ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Χαρδαλιά αναφέρει:

«Όλοι κάποτε βρεθήκαμε στη θέση σας.

Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας!

Να θυμάστε κάτι σημαντικό:

Εσάς αγαπάμε, όχι τους βαθμούς σας».

 

