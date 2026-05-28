Επέτειο θα γιόρταζαν σήμερα Δέλλας - Μαστροκώστα: «Τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία» - Συγκινεί το μήνυμά του

Συγκινεί το νέο μήνυμα του Τραϊανού Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα μία μέρα μετά την κηδεία της. Το ζευγάρι θα γιόρταζε σήμερα, Πέμπτη (28/05) τα 16 χρόνια γάμου, με τον ίδιο να δημοσιεύει εικόνες από την ημέρα.

«Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός με τα δεσμά του γάμου. Χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν .Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για πετάξεις ψηλά» έγραψε ο Τραϊανός Δέλλας, αποχαιρετώντας, άλλη μία φορά, την πολυαγαπημένη του σύζυγο και μητέρα του παιδιού του.

Η ημέρα εκείνη, όπως γράφει, ήταν «η καλύτερη της ζωής μου» σε αντίθεση με τη χθεσινή, την «χειρότερη».

«Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη. Τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας» έγραψε.

«Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα» συμπληρώνει και καταλήγει: «Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Και όπως έλεγες πάντα once beautiful, always beautiful και έτσι ήσουν τότε, και έτσι θα είσαι για πάντα!».