Άφαντα τα κλεμμένα του Λούβρου: Στις επτά έχουν φτάσει οι συλλήψεις - Το προφίλ των υπόπτων

Πέντε νέοι ύποπτοι συνελήφθησαν για την κλοπή των κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (30/10) ο εισαγγελέας του Παρισιού, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των συλλήψεων σε επτά.

Μεταξύ των πέντε νέων υπόπτων, ένας θεωρείται ότι συμμετείχε στην τετραμελή συμμορία που πραγματοποίησε τη ληστεία, όπως ανέφερε η Λωρ Μπεκώ, εισαγγελέας, σε ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Έτσι, μετά από 11 ημέρες ανθρωποκυνηγητού, η αστυνομία έχει πλέον συλλάβει τρεις από τους τέσσερις άνδρες που πιστεύεται ότι συμμετείχαν άμεσα στη ληστεία, μιμούμενοι εργάτες οικοδομών για να κλέψουν αντικείμενα από την εποχή του Ναπολέοντα.

Κανένα σημάδι από τα κλεμμένα

Η Μπεκώ δήλωσε ότι η έρευνα δεν έχει ακόμη οδηγήσει στην ανεύρεση των κλεμμένων θησαυρών, η αξία των οποίων εκτιμάται σε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια, όπως μεταδίδει το CNN.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα κοσμήματα – μεταξύ των οποίων ένα σμαραγδένιο κολιέ διακοσμημένο με πάνω από 1.000 διαμάντια, που είχε χαρίσει ο Ναπολέων στη δεύτερη σύζυγό του – πιθανόν να διαλυθούν για να αξιοποιηθούν τα υλικά τους.

Οι τελευταίες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (29/10) στο Παρίσι και την ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Σεν-Σαν-Ντενί.

Οι πρώτοι δύο ύποπτοι είχαν συλληφθεί το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν αναφέρθηκε ότι ένας εξ αυτών προσπαθούσε να διαφύγει στην Αλγερία από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ κοντά στο Παρίσι.

Το προφίλ των υπόπτων

Οι δύο αυτοί ύποπτοι τέθηκαν υπό επίσημη έρευνα για οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία. Το ζευγάρι «αναγνώρισε εν μέρει» τη συμμετοχή του μετά από 96 ώρες κατάθεσης, ανακοίνωσε η Μπεκώ αργά την Τετάρτη.

Ο πρώτος ύποπτος, 34 ετών, αλγερινής καταγωγής, είχε προηγούμενα ποινικά μητρώα για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και ταυτοποιήθηκε μέσω DNA που βρέθηκε σε ένα από τα σκούτερ.

Ο δεύτερος ύποπτος, 39 ετών, οδηγός παράνομου ταξί και διανομέας από το προάστιο Ομπερβιλιέ του Παρισιού, ήταν γνωστός στις αρχές για σοβαρές κλοπές. Το DNA του βρέθηκε πάνω σε γυαλί από μία από τις θρυμματισμένες προθήκες, σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

Η αστυνομία δεν έδωσε λεπτομέρειες για τους πέντε νέους υπόπτους.

Η ληστεία έχει τραβήξει την παγκόσμια προσοχή και έχει θέσει ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας στο πιο πολυσύχναστο μουσείο της Γαλλίας. Η Λωρενς ντε Καρ, διευθύντρια του Λούβρου, παραδέχθηκε στη γαλλική Γερουσία ότι δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας στη δεύτερη σκάλα όπου οι κλέφτες εισέβαλαν στην Αίθουσα του Απόλλωνα χρησιμοποιώντας γωνιακό τροχό στις 19 Οκτωβρίου.