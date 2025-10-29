Μενού

Εισαγγελέας Παρισιού: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχονται εμπλοκή τους στη ληστεία του Λούβρου

Ανακοινώθηκε μερική ομολογία για τη ληστεία κοσμημάτων στο Λούβρο.

Λούβρο-ληστεία
Ληστεία στο Λούβρο | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δύο από τους υπόπτους που συνελήφθησαν για την πρόσφατη κλοπή κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου παραδέχθηκαν «εν μέρει» την εμπλοκή τους στη ληστεία, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

Η ληστεία σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου, ενώ το παγκοσμίου φήμης μουσείο παρέμενε ανοιχτό για το κοινό. Σύμφωνα με τις αρχές, τέσσερις δράστες αφαίρεσαν συνολικά εννέα αντικείμενα, εκ των οποίων το ένα έπεσε και ανακτήθηκε άμεσα στον χώρο.

Η κ. Μπεκό διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής τα κλεμμένα κοσμήματα δεν έχουν εντοπιστεί. Παράλληλα, απάντησε σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πιθανή «εσωτερική» εμπλοκή, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν «αποδεικτικά στοιχεία ότι οι κλέφτες επωφελήθηκαν από εσωτερική βοήθεια».

