Λούβρο: Συνελήφθη τρίτος ύποπτος για τη μεγάλη ληστεία

Συνελήφθη και τρίτος ύποπτος για τη μεγάλη ληστεία ανεκτίμητης αξίας κοσμημάτων από το Λούβρο, όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το BFMTV, ο ύποπτος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή του Παρισιού και βρίσκεται υπό κράτηση την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.

Ο τρίτος ύποπτος φέρεται να ανήκει στην «ομάδα του Λούβρου» και βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματος την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.

Εισαγγελέας Παρισιού: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχονται εμπλοκή τους στη ληστεία στο Λούβρο

Υπενθυμίζεται ότι δύο από τους υπόπτους που συνελήφθησαν για την κλοπή κοσμημάτων στο Λούβρο παραδέχθηκαν «εν μέρει» την εμπλοκή τους στη ληστεία, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη (29/10).

Σύμφωνα με τις αρχές, τέσσερις δράστες αφαίρεσαν συνολικά εννέα αντικείμενα, εκ των οποίων το ένα έπεσε και ανακτήθηκε άμεσα στον χώρο.

Η κ. Μπεκό διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής τα κλεμμένα κοσμήματα δεν έχουν εντοπιστεί. Παράλληλα, απάντησε σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πιθανή «εσωτερική» εμπλοκή, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν «αποδεικτικά στοιχεία ότι οι κλέφτες επωφελήθηκαν από εσωτερική βοήθεια».

Οι δύο άνδρες αναμένεται να προφυλακιστούν κατηγορούμενοι για σύσταση συμμορίας, κλοπή και άλλες εγκληματικές πράξεις.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Εισαγγελέας ανέφερε ότι και οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 39 και 34 ετών, ήταν ήδη σεσημασμένοι για μικροκλοπές και ίχνη από το DNA τους βρέθηκαν τόσο στα τζάμια του Μουσείου του Λούβρου όσο και στο «σκούτερ» που χρησιμοποίησαν για να διαφύγουν.

Η Γαλλίδα εισαγγελέας δήλωσε επίσης ότι τίποτα δεν δείχνει πως οι ληστές είχαν συνενόχους μέσα στο μουσείο, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η συμμορία να έχει περισσότερα μέλη από τους τέσσερις που εμφανίστηκαν να λαμβάνουν μέρος στο ριφιφί.