«Αφέντρα» του Only Fans βγάζει βόλτα στη Θεσσαλονίκη άνδρα ντυμένο ντόπερμαν

Μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, αποφάσισε για τις ανάγκες του περιεχομένου και του OnlyFans να τραβήξει ένα βίντεο λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, φαίνεται να «βγάζει βόλτα» έναν άντρα ντυμένο με δερμάτινα, σε ρόλο σκύλου ντόμπερμαν, δίνοντάς του μάλιστα οδηγίες.

Για όσους αναρωτιούνται τι ακριβώς συμβαίνει, πρόκειται για μια γνωστή σαδομαζοχιστική πρακτική που ονομάζεται pup play. Σε αυτήν υπάρχει συνήθως μια δυναμική κυριαρχίας και υποταγής, συχνά σε πιο παιχνιδιάρικο πλαίσιο: ο «υποτακτικός» υιοθετεί τον ρόλο σκύλου και ακολουθεί τις εντολές της «αφέντρας».

Όπως επισημαίνουν ειδικοί που έχουν μελετήσει το BDSM, οι συμμετέχοντες συχνά βιώνουν μια προσωρινή απομάκρυνση από την καθημερινή τους αυτοσυνειδησία και μια αλλαγή νοητικής κατάστασης. Και αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται πάντα για καθαρά σεξουαλική πρακτική· σε πολλές περιπτώσεις σχετίζεται περισσότερο με ρόλους, παιχνίδι και χαλάρωση.

Αξίζει να αναφερθεί πως παρόμοια περιστατικά δεν είναι εντελώς καινούργια. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’90, πολύ πριν την εποχή των social media και των συνδρομητικών πλατφορμών, αντίστοιχες εικόνες είχαν κάνει την εμφάνισή τους σε δημόσιους χώρους της Αθήνας.

Πάντως, αν κρίνει κανείς από τις αντιδράσεις στο βίντεο, οι περαστικοί έδειξαν να το αντιμετωπίζουν με διάθεση περιέργειας – αν όχι και διασκέδασης.