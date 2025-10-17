Μια τραγωδία που συγκλόνισε το πανελλήνιο, σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος των Αφιδνών.

Ένα τροχαίο δυστύχημα με βαριά τραυματίες και νεκρούς. Ωστόσο, η αρχική είδηση που έκανε λόγο για τρεις νεκρούς ανατράπηκε, καθώς τελικά οι νεκροί είναι δύο, ενώ ο τρίτος βαριά τραυματίας κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Αρχικώς, ο άνδρας ήταν αναίσθητος αλλά τον επανέφεραν καθ´ οδόν προς το νοσοκομείο.

Ο άνδρας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας μάχη για να επιβιώσει.

Το χρονικό του τροχαίου

Λίγο μετά τις 5:30 το πρωί, ένα μπλε Ι.Χ. στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα, κινούμενο στον παράδρομο, εξετράπη της πορείας του – πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε – και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Εκεί συγκρούστηκε μετωπικά με ένα μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε ένας οδηγός μόνος του.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το μπροστινό μέρος του ενός οχήματος μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ τμήματα των δύο αυτοκινήτων εκτοξεύθηκαν σε απόσταση έως και 20 μέτρων.

Από τη μοιραία σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ενώ τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων σοβαρά. Ο ένας από αυτούς, που αρχικά θεωρήθηκε νεκρός, νοσηλεύεται πλέον στην Εντατική, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η κυκλοφορία στον παράδρομο διακόπηκε για τουλάχιστον τρεις ώρες, καθώς το οδόστρωμα είχε γεμίσει συντρίμμια και απαιτήθηκε η επέμβαση γερανού για την απομάκρυνση των διαλυμένων οχημάτων.

«Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του οδηγού του γερανού που κλήθηκε να απομακρύνει τα οχήματα: «Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο… κάθε μέρα βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την εικόνα της απόλυτης καταστροφής.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω της βροχής, ωστόσο η Τροχαία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη μοιραία καραμπόλα.