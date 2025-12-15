Μενού

Αφίδνες: Παρανάλωμα το φορτηγό που έπιασε φωτιά - Ακόμα συμφόρηση στο ρεύμα προς Αθήνα

Με καθυστερήσεις εξακολουθεί να πραγματοποιείται η κίνηση των οχημάτων στα διόδια Αφιδνών, μετά τη φωτιά σε φορτηγό όχημα.

Το κατεστραμμένο από τη φωτιά φορτηγό
Με καθυστερήσεις εξακολουθεί να πραγματοποιείται η κίνηση των οχημάτων στα διόδια Αφιδνών και το ρεύμα προς Αθήνα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά σε φορτηγό όχημα. Όπως φαίνεται στις εικόνες του Orange Press Agency, το φορτηγό κάηκε ολοσχερώς.

Η κυκλοφορίας διεκόπη προσωρινά στην ΕΟ Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, καθώς για άγνωστη αιτία φορτηγό έπιασε φωτιά και παραδόθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο είχε σπεύσει η Πυροσβεστική για την κατάσβεση της φωτιάς.

 

