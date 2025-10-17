Λίγο πριν τις 09:00 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον παράδρομο της Αθηνών - Λαμίας (ρεύμα προς Οινόφυτα), στο ύψος των διοδίων στις Αφίδνες, όπου λίγες ώρες νωρίτερα έγινε το φονικό τροχαίο με τους τρεις νεκρούς.

Στο σημείο παραμένουν κομμάτια των οχημάτων που μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες, ενώ προσωπικό της Περιφέρειας έχει ρίξει μεγάλο ποσότητα από πριονίδι στο οδόστρωμα, καθώς κατά τη σύγκρουση είχαν απελευθερωθεί λάδια.

Η κάμερα του Orange Press βρέθηκε στο σημείο της τραγωδίας, όπου φαίνεται το μετά, με την άσφαλτο να βρίσκεται ακόμα σε επισφαλή κατάσταση.

Αφίδνες - Πώς προκλήθηκε η τραγωδία

Η θανατηφόρα καραμπόλα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τρία Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά γύρω στις 6 το πρωί, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα, ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν.

Η φονική σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα, στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Πρώτες πληροφορίες από την Τροχαία, αναφέρουν πως ένα μπλε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, κινούμενο στον παράδρομο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε.

Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο, μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε ένα άτομο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τρεις να τραυματιστούν, δύο εκ των οποίων σοβαρά.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε καθίσματα εκτινάχθηκαν σε ακτίνα ακόμα και 20 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες, που επιχείρησαν για αρκετή ώρα στον απεγκλωβισμό των θυμάτων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ η κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής οδού διακόπηκε για αρκετή ώρα, καθώς το οδόστρωμα είχε γεμίσει συντρίμμια από τα δύο οχήματα.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.