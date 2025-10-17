Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες αναμένεται να βρεθεί ο 50χρονος οδηγός του τζιπ που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στις Αφίδνες, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι τέσσερις.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το τζιπ του 50χρονου συγκρούστηκε μετωπικά με Ι.Χ. στο οποίο επέβαιναν πέντε υπήκοοι Πακιστάν. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο δύο επιβατών, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο οδηγός του τζιπ, ο οποίος φέρει ελαφρά τραύματα.

Ένας εκ των τραυματιών παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΚΑΤ. Οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο η κατάστασή του εξακολουθεί να θεωρείται εξαιρετικά σοβαρή.

Τα αίτια του δυστυχήματος

Από την έρευνα της Τροχαίας προκύπτει ότι ο οδηγός του τζιπ είχε αναπτύξει υψηλή ταχύτητα και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα τη μοιραία σύγκρουση.

Εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν, σύμφωνα με τον Alpha, πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με τιμή 0,54 mg/l (σ.σ το όριο είναι 0,24mg/l)- ποσοστό που εμπίπτει στο όριο του πλημμελήματος, αλλά σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παραβάσεις επιβαρύνει την κατάστασή του.

Αναμένονται οι αιματολογικές – τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει και άλλες ουσίες.

Οι έρευνες των αστυνομικών βρήκαν επίσης στο κινητό του οδηγού πολλά βιντεάκια με φιγούρες.

Το χρονικό του τροχαίου

Λίγο μετά τις 5:30 το πρωί, ένα μπλε Ι.Χ. στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα, κινούμενο στον παράδρομο, εξετράπη της πορείας του – πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε – και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Εκεί συγκρούστηκε μετωπικά με ένα μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε ένας οδηγός μόνος του.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το μπροστινό μέρος του ενός οχήματος μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ τμήματα των δύο αυτοκινήτων εκτοξεύθηκαν σε απόσταση έως και 20 μέτρων.

Στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα, που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τέσσερις τραυματίες από τα συντρίμμια των δύο οχημάτων.

Από τη μοιραία σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ενώ τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων σοβαρά. Ο ένας από αυτούς, που αρχικά θεωρήθηκε νεκρός, νοσηλεύεται πλέον στην Εντατική, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η κυκλοφορία στον παράδρομο διακόπηκε για τουλάχιστον τρεις ώρες, καθώς το οδόστρωμα είχε γεμίσει συντρίμμια και απαιτήθηκε η επέμβαση γερανού για την απομάκρυνση των διαλυμένων οχημάτων.

«Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του οδηγού του γερανού που κλήθηκε να απομακρύνει τα οχήματα: «Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο… κάθε μέρα βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την εικόνα της απόλυτης καταστροφής.