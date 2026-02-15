Αφρικανική σκόνη: Δεν φαίνεται ούτε ο Εθνικός Κήπος από το νέφος - Απίστευες εικόνες από το κέντρο

Έντονη μεταφορά από αφρικανική σκόνη πάνω από περιοχές της χώρας καταγράφεται τις τελευταίες ώρες, εν μέσω του τελευταίου κύματος κακοκαιρίας. Στην Αθήνα, έχει «κρυφτεί» μέχρι και η Ακρόπολη.

Στις εικόνες που μεταφέρει το Orange Press Agency, αποτυπώνεται το σύννεφο σκόνης πάνω από τον Εθνικό Κήπο, να έχει κρύψει τελείως μία από τις μεγαλύτερες πράσινες εκτάσεις της Αθήνας.

Σημειώνεται πως οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, σημαντικά θα είναι η μεταφορά στην ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Εύβοια)