Αφρικανική σκόνη: Μοναδική εικόνα από δορυφόρο δείχνει την Ελλάδα «Σαχάρα» - Πότε θα υποχωρήσει

Υψηλές συγκεντρώσεις από αφρικανική σκόνη καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της χώρας το μεσημέρι της Κυριακής 15/02, όπως διακρίνεται και από τη δορυφορική εικόνα του Ευρωπαïκού δορυφόρου MTG της EUMETSAT.

Σύμφωνα με το σταθμό ποιότητας αέρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Ρέθυμνο, οι συγκεντρώσεις PM10 ξεπερνούν τα 460 μg/m³ στις 13:30 της Κυριακής 15/02, κάνοτνας την παραμονή σε εξωερικούς χώρους βλαπτική για την υγεία.

Η Αφρικανική σκόνη σε ροζ/φούξια αποχρώσεις | eumetsat.int

Παράλληλα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ισχυρές ριπές ανέμου καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας που ξεπερνούν κατά τόπους τα 100-120 χλμ/ώρα όπως διακρίνεται και στον παρακάτω χάρτη.

Αφρικανική σκόνη: «Σαχάρα» το κέντρο της Αθήνας

Μια πολύ διαφορετική όψη από τη συνηθισμένη έδωσε στον Εθνικό Κήπο το σφοδρό κύμα αφρικανικής σκόνης που «σκοτείνιασε» την Αττική από το πρωί της Κυριακής.

Η πανοραμική εικόνα από ψηλά δείχνει τον Εθνικό Κήπο να θυμίζει... τροπικό δάσος, καθώς τα δέντρα είναι τυλιγμένα σε μια «ομίχλη» που μοιάζει με την υψηλή υγρασία που συναντάται σε αυτά τα περιβάλλοντα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης θα είναι αυξημένες και αύριο, Δευτέρα, στα νοτιοανατολικά, ωστόσο, σταδιακά έως στο τέλος της ημέρας θα μειωθούν σημαντικά.

Μια οριακά απόκοσμη εικόνα έχει δημιουργήσει το εξαιρετικά έντονο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης. Οι εικόνες από τον Λυκαβηττό δείχνουν ένα πολύ πυκνό, κιτρινωπό πέπλο να έχει καλύψει την ατμόσφαιρα και να εωει περιορίσει σημαντικά την ορατότητα στον ορίζοντα.