Αφρικανική σκόνη: Πότε μας επισκέπτεται ξανά - «Διπλό χτύπημα» με άνοδο της θερμοκρασίας

Η άνοδος της θερμοκρασίας και η αφρικανική σκόνη από τη Σαχάρα πρόκειται να προκαλέσουν νέα «ημικρανία» και στην Ελλάδα. Αιτία, όπως αναφέρει o κόμβος AtmoHub, αποτελεί ο συνδυασμός τριών βαρομετρικών συστημάτων (χαμηλό - υψηλό - χαμηλό), ενισχυμένων από τη μεταφορά αερίων μαζών.

Σύμφωνα με το AtmoHub, οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι που επικρατούν πάνω από τις πηγές σκόνης στην Αλγερία παρασύρουν σωματίδια, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο νέφος σκόνης που αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.

Δείτε εδώ τον Live χάρτη με την πορεία του φαινομένου

Αφρικανική σκόνη: Πόσο έντονο θα είναι αυτό το κύμα

Η θερμοδυναμική δομή της ατμόσφαιρας πάνω από την Ελλάδα αναμένεται να περιορίσει τη σκόνη κυρίως στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, με αποτέλεσμα να μην αναμένεται σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα κοντά στην επιφάνεια.

Όπως τονίζει σε ενημέρωσή του το AtmoHub, από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, Τετάρτη 5 Μαΐου, η σκόνη θα αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα ενώ έως το τέλος της ημέρας το νέφος θα έχει επεκταθεί στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Την επόμενη ημέρα αναμένεται να επηρεαστεί και η Ανατολική Ελλάδα.

Επιπλέον, προς το τέλος της εβδομάδας υπάρχει πιθανότητα η εξέλιξη του φαινομένου να διαφοροποιηθεί, ανάλογα με τη μεταβολή των ατμοσφαιρικών συνθηκών.