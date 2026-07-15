Αφροδίτη Νέστορα: Προφυλακίστηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για την υπόθεση του εμπρησμού

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο 24χρονος που απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας για εμπλοκή στη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα.

Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προφυλάκισή του, ενώ πλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

Ο 24χρονος φοιτητής, σύμφωνα με πληροφορίες, επέμεινε στην άρνησή του για οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι που παραχώρησε και χρησιμοποιήθηκε, πριν και μετά την επίθεση, από τους φερόμενους ως φυσικούς δράστες, τους οποίους ανέφερε πως δεν γνωρίζει. Απαντώντας σε ερωτήσεις της ανακρίτριας, ο ίδιος φέρεται να απολογήθηκε ότι έδωσε τα κλειδιά τού σπιτιού σε άτομο το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για τη διαδρομή που ακολούθησαν μετέπειτα (τα κλειδιά).

Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες- μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι, ο 29χρονος και η 26χρονη, έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή, μετά την απολογία τους στην ίδια ανακρίτρια.

Αφροδίτη Νέστορα: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το εξιτήριο

Εξιτήριο έλαβε σήμερα (15/7) η Αφροδίτη Νέστορα, και στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις της, ευχαρίστησε το προσωπικό του ΕΣΥ και καταδίκασε τους κατηγορούμενους για την επίθεση.

Η ίδια μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Ιπποκράτειο δήλωσε: «Το Θέλω από τη μεριά μου να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το διοικητικό προσωπικό του ΕΣΥ, και συγκεκριμένα το Νοσοκομείο Ιπποκράτειο όπου μας περιέθαλψαν μόλις έγινε το τραγικό συμβάν, και εμένα και τον πατέρα μου και τους υπόλοιπους ενοίκους.

Ευχαριστώ για τις ατέρμονες προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι γιατροί για να κρατήσουν τη μητέρα μου στη ζωή, χωρίς βέβαια επιτυχία και φυσικά το Νοσοκομείο Παπανικολάου που νοσηλεύομαι τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες. Ήταν όλοι τους εξαιρετικοί, με αγκάλιασαν και πραγματικά με βοήθησαν πάρα πολύ να επιστρέψω στην κανονικότητα μου.

Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη , με αλλαγές, με συναντήσεις με γιατρούς. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με όποια δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες. Και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου αλλά και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε εμένα».

Ερωτηθείσα τι θα έλεγε στους συλληφθέντες απάντησε: «Δεν υπάρχει κάτι να πω. Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική για αυτό που πραγματικά έγινε. Είναι κάτι το οποίο είναι ακραίο. Και πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι το 2026, που σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτό τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας. Πραγματικά πρέπει να την αγκαλιάσουμε, να την διαφυλάξουμε και να είναι ο οδηγός μας για τις επόμενες γενιές».