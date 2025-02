Afroequality: Έρευνα από το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ για την Αφροφοβία και τον ρατσισμό

Μια μεγάλη έρευνα στάσεων και αντιλήψεων ξεκινά σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία στο πλαίσιο του έργου AFROEQUALITY, το οποίο στοχεύει στη στήριξη και ενδυνάμωση ατόμων αφρικανικής καταγωγής στις εν λόγω χώρες μέσα από δράσεις έρευνας, ενδυνάμωσης και επικοινωνίας.

Το έργο εστιάζει στη διερεύνηση ζητημάτων κουλτούρας, ενσωμάτωσης και συμπερίληψης, θίγοντας την Αφροφοβία και το συστημικό, δομικό και καθημερινό ρατσισμό απέναντι σε άτομα αφρικανικής καταγωγής, και ταυτόχρονα προωθώντας την ουσιαστική ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου.

O δημόσιος διάλογος ενάντια στην Αφροφοβία και τον ρατσισμό είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους και μπορείτε να λάβετε συμμετοχή στην έρευνα, πατώντας εδώ.

Πρόκειται για ερωτηματολόγιο 15 λεπτών που είναι εξόχως σημαντικό καθώς θα προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για το θέμα της αφροφοβίας, του ρατσισμού και των αντιλήψεων για το χρώμα στην Ελλάδα.

Το έργο AFROEQUALITY: "Empowering people of African Descent: Hate Speech, Violence and Racism- Training on Digital Skills and Civic Participation" (Agreement 101144500-AFROEQUALITY) συντονίζει η Καθηγήτρια Λίζα Τσαλίκη στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υλοποιείται υπό τη χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του πυλώνα χρηματοδότησης Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)- (DG JUST).

Εταίροι του έργου είναι επιπρόσθετα οι παρακάτω οργανισμοί: SCI Hellas - Κίνηση Εθελοντών, CESIE- Ιταλία, InStrategies- Ισπανία, CONVERGENCE- Ελλάδα.

Η πρόσθετη αξία του AFROEQUALITY σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο αφορά:

τη διαμόρφωση πρότυπου συνδυασμού μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση ζητημάτων ρατσισμού και διακρίσεων με δυνατότητα επαναλαμβανόμενης εφαρμογής σε ερευνητικό επίπεδο και επίπεδο χάραξης πολιτικών

Την ενδυνάμωση μη κυρίαρχα λευκών ατόμων

Τη διευκόλυνση διαμοιρασμού καλών πρακτικών μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων και θεσμών

Την ενδυνάμωση και ορατότητα μη κυρίαρχων λευκών ατόμων και των κοινοτήτων τους