Aφθώδης πυρετός: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Λέσβος

Με σημερινή απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν αιτήματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου κηρύσσεται σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.

Η εν λόγω Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας εκδίδεται λόγω επαπειλούμενου κινδύνου εξάπλωσης της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού, η οποία αρχικά εμφανίστηκε στην Δημοτική Ενότητα Πελόπης, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσες δράσεις όπως αυτές προβλέπονται στο Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών και θα συμβάλουν στην αποτροπή εξάπλωσης της νόσου.