Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ανοίγουν ξανά οι εξαγωγές τυριών από το νησί με τα προβλεπόμενα μέτρα

Άρχισε από χθες δοκιμαστικά η απελευθέρωση των ώριμων τυριών από τη Λέσβο με την τήρηση υψηλών μέτρων βιοασφάλειας για τον αφθώδη πυρετό, ενημερώνει η ΕΡΤ.

Το πρώτο φορτηγό ψυγείο με ώριμα τυριά έφυγε χθες από το λιμάνι της Μυτιλήνης με το πλοίο της γραμμής, και αναμένεται να κάνουν το ίδιο τα μεγάλα τυροκομεία της Λέσβου.

Ωστόσο οι αρμόδιοι παραμένουν σε υψηλή επαγρύπνιση. Τηρουμένων των διαδικασιών, με οδηγίες από τον ΕΦΕΤ και υποδείξεις εξάγονται προς τον ελληνικό κορμό τα κομβικά τυροκομικά προϊόντα.

«Η αγορά δυστυχώς έχει κλείσει για τη Λέσβο. Προσπαθούμε πάλι από την αρχή να την ανοίξουμε και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών μας» τόνισε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Συλλόγου Τυροπαραγωγών της Λέσβου κ. Ιγνάτης Θυμέλης.