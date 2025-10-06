Άγγελος Λιάγκουρας: Πέθανε ο εμβληματικός αρχαιολόγος της αρχαίας Ολυμπίας

Την τελευταία του πνοή άφησε ο εμβληματικός Έλληνας αρχαιολόγος της αρχαίας Ολυμπίας, Άγγελος Λιάγκουρας.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων σε ανακοίνωσή του αποχαιρετά με θλίψη τον αρχαιολόγο.

«Ο εμβληματικός Έλληνας αρχαιολόγος της αρχαίας Ολυμπίας, γεννημένος στον τόπο που επί σειρά ετών υπηρέτησε ως επιμελητής, αλλά και ως Προϊστάμενος της Ζ’ Εφορείας Αρχαιοτήτων, έφυγε πλήρης ημερών από τη ζωή το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, ανήμερα της επετείου των 150 χρόνων από την έναρξη των ανασκαφών του αρχαίου ιερού», αναφέρεται σχετικά.

Ποιος ήταν ο Άγγελος Λιάγκουρας

Όπως αναφέρει ο ΣΕΑ, ο Άγγελος Λιάγκουρας ήταν «παιδί πολυμελούς οικογένειας, ο Άγγελος Λιάγκουρας σπούδασε την επιστήμη της αρχαιολογίας σε χρόνους δύσκολους. Υπηρέτησε αρχικά στη Μέση Εκπαίδευση ως φιλόλογος στο Πελόπιον, τον Πύργο και την Πάτρα και κατά το διάστημα 1958-1959 μετεκπαιδεύτηκε στο Βαρβάκειο.

Διορίστηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία το 1960 και υπηρέτησε ως επιμελητής και ως Έφορος Αρχαιοτήτων διαδοχικά στον Βόλο, τις Εφορείες Αττικής και Αθηνών, την Καβάλα και την Ολυμπία.

Διενήργησε πλήθος ανασκαφών και δημοσιεύσεων, συνεργάστηκε και επόπτευσε το έργο Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών, συνέβαλε στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας, προστάτευσε και ανέδειξε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσειακές εκθέσεις.

Θα τον θυμόμαστε πάντα για το υψηλό του ήθος, την ευγένεια και την αφοσίωσή του, τόσο στην αρχαιολογική μας κληρονομιά, όσο και στους νεότερους επιστήμονες και συναδέλφους που συνυπηρέτησαν μαζί του, τους οποίους ακούραστα καθοδηγούσε, δίδασκε και ενέπνεε με το παράδειγμά του.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει εκ βαθέων συλλυπητήρια στη σύζυγό του Μαρία, στον υιό του και αγαπητό συνάδελφο, Χρίστο Λιάγκουρα και στους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ολυμπίας που τον ανέθρεψε και που αγάπησε και υπηρέτησε σε όλη του τη ζωή».