Αγία Βαρβάρα: Σοβαρός τραυματισμός νεαρής σε καυγά - Κατέληξε πάνω σε τζαμαρία

Σοβαρός τραυματισμός νεαρής κοπέλας στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, ύστερα από καυγά με άλλη γυναίκα.
Όπως γίνεται γνωστό από το Action24, τα δύο άτομα είχαν - όπως όλα δείχνουν - καυγά και κατά τη διάρκεια του η νεαρή έπεσε πάνω σε τζαμαρία και κόπηκε στο λαιμό και το κεφάλι.
Παρελήφθη από ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν κινδυνεύει η ζωή της.
Οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού διερευνώνται, αλλά υπάρχουν αναφορές ότι η μία γυναίκα έσπρωξε την άλλη πάνω στη τζαμαρία, όπου τραυματίστηκε σοβαρά.
- Αυστηρά μηνύματα Κοβέσι από τους Δελφούς: «Δεν μπορώ να ακούω πως έτσι γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα»
- Γυναικοκτονία στην Κρήτη: Καρτέρι θανάτου στην 43χρονη - Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία
- Δολοφονία 25χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Ολονύχτια έρευνα στο πάρκο για ένα στοιχείο – Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.
- Υπάρχει ελπίδα: Δρομείς βοήθησαν εξαντλημένο συναθλητή τους να τερματίσει τον Μαραθώνιο Βοστώνης
