Αγία Βαρβάρα: Σοβαρός τραυματισμός νεαρής σε καυγά - Κατέληξε πάνω σε τζαμαρία

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού στην Αγία Βαρβάρα διερευνώνται, αλλά γίνεται γνωστό πως μία νεαρή κατέληξε πάνω σε τζαμαρία και κόπηκε στο λαιμό και το κεφάλι.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση διακομιδής ασθενή
Σοβαρός τραυματισμός νεαρής κοπέλας στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, ύστερα από καυγά με άλλη γυναίκα. 

Όπως γίνεται γνωστό από το Action24, τα δύο άτομα είχαν - όπως όλα δείχνουν - καυγά και κατά τη διάρκεια του η νεαρή έπεσε πάνω σε τζαμαρία και κόπηκε στο λαιμό και το κεφάλι.

Παρελήφθη από ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν κινδυνεύει η ζωή της. 

Οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού διερευνώνται, αλλά υπάρχουν αναφορές ότι η μία γυναίκα έσπρωξε την άλλη πάνω στη τζαμαρία, όπου τραυματίστηκε σοβαρά. 

