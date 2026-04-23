Αγία Βαρβάρα: Σοβαρός τραυματισμός νεαρής σε καυγά - Κατέληξε πάνω σε τζαμαρία

Σοβαρός τραυματισμός νεαρής κοπέλας στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, ύστερα από καυγά με άλλη γυναίκα.

Όπως γίνεται γνωστό από το Action24, τα δύο άτομα είχαν - όπως όλα δείχνουν - καυγά και κατά τη διάρκεια του η νεαρή έπεσε πάνω σε τζαμαρία και κόπηκε στο λαιμό και το κεφάλι.

Παρελήφθη από ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού διερευνώνται, αλλά υπάρχουν αναφορές ότι η μία γυναίκα έσπρωξε την άλλη πάνω στη τζαμαρία, όπου τραυματίστηκε σοβαρά.