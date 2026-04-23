Αγία Βαρβάρα: Συνελήφθη η 19χρονη που έριξε τη συνομήλική της σε τζαμαρία

Περιπολικό της ΕΛΑΣ | Eurokinissi
Συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης (23/04) μια 19χρονη που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά συνομήλικη της, κατά τη διάρκεια καβγά που είχαν στην Αγία Βαρβάρα. Σε βάρος της 19χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη.

Αναφορικά με το χρονικό της υπόθεσης, το περιστατικό σημειώθηκε χθες (22/4) λίγο μετά τις 21:00, στην οδό Ελ. Βενιζέλου, όπου οι δύο 19χρονες διαπληκτίστηκαν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτίας, και πάνω στην ένταση, η μία έσπρωξε την άλλη με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε τζαμαρία καταστήματος.

Η 19χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και στη συνέχεια στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με βαριά τραύματα αλλά εκτός κινδύνου.

