Η αλήθεια για τις μαζικές αποχωρήσεις από την εκπομπή του Λιάγκα

Τις διακοπές του στις Κυκλάδες συνεχίζει ο Γιώργος Λιάγκας την ώρα που οι διεργασίες για το στήσιμο του «Πρωινού» της νέας τηλεοπτικής σεζόν συνεχίζονται.

Φαίνεται πως η σύνθεση του πάνελ «κλειδώνει» με την παρουσία του Τάσου Τεργιάκη, της Φωτεινής Πετρογιάννη ενώ σε αυτό εισέρχονται ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που βρίσκεται κοντά σε συμφωνία πακέτο και με τον ραδιοφωνικό σταθμό του ομίλου για πρωινή εκπομπή αλλά και η Νόρα Καούρη.

Όσον αφορά στην τελευταία το θέμα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί καθώς πρώτα πρέπει να γίνει και τυπικά δεκτή η παραίτησή της από την Barking Well Media του Νίκου Κοκλώνη.

Έτσι φαίνεται πως μένει οριστικά εκτός η Μαίρη Αργυριάδου που ήταν η πρώτη που δέχθηκε κρούση από τον Γιώργο Λιάγκα και συνεργάτες του μετά την οριστική ολοκλήρωση του «Breakfast» στο STAR.

Όσον αφορά στην αρχισυνταξία της εκπομπής την επιμέλεια θα συνεχίσει να έχει η Χρύσα Ζορκάδη έχοντας στο πλευρό της με την ιδιότητα του αρχισυντάκτη τον Γιώργο Μπέζα. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει στη θέση του Περικλή Βούρθη που αποχωρεί μετά από πολλά χρόνια ο Κώστας Υφαντής.

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Από ‘κει και πέρα η κατάσταση ακόμη είναι ρευστή. Πράγματι αποχωρεί η συντριπτική πλειοψηφία της ομάδας πίσω από τις κάμερες όμως για διαφορετικούς λόγους ο κάθε εργαζόμενος. Σε κάποιους προτάθηκε μείωση μισθών και δεν την αποδέχθηκαν, σε κάποιους άλλους προτάθηκε ο μισθός να παραμείνει ως έχει με αύξηση όμως καθηκόντων πράγμα το οποίο επίσης αρνήθηκαν, σε κάποιους ανακοινώθηκε πως η συνεργασία δεν συνεχίζεται και υπήρχαν και αυτοί που παραιτήθηκαν κάποιοι μάλιστα πριν την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής σεζόν όπως για παράδειγμα η δημοσιογράφος Φαίη Φώτου που θα συνεχίσει ωστόσο να ανήκει στο δυναμικό του ΑΝΤ1 και έχει περάσει στο δελτίο ειδήσεων παρουσιάζοντας την πολιτιστική ατζέντα της ημέρας.

Το νέο πρωινό αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.