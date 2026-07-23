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Παραδοχή του CEO των Σιδηροδρόμων, 3 χρόνια μετά τα Τέμπη: «Δεν λειτουργεί το αυτόματο φρένο των τρένων»

O CEO  του νέου ΟΣΕ (Σιδηρόδρομοι Ελλάδος), Χρήστος Παληός παραδέχθηκε ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα  Ελέγχου Αμαξοστοιχιών δεν λειτουργεί.

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Τρένο | EUROKINISSI
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Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, ο CEO  του νέου ΟΣΕ (Σιδηρόδρομοι Ελλάδος), Χρήστος Παληός, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη, παραδέχθηκε ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα  Ελέγχου Αμαξοστοιχιών (ETSC), δεν λειτουργεί. 

Συγκεκριμένα, η βουλευτήρια του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της ακρόασής του, ρώτησε «Πού λειτουργεί το ETCS» και «Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS;». 

Αφού δήλωσε ότι «έχει απαντήσει με λεπτομέρεια για το πού έχει εγκατασταθεί» στη συνέχεια παραδέχτηκε: «Δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή το ETCS. Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό», δήλωσε. 

Τι είναι το ETCS (European Train Control System) 

Το ETCS (European Train Control System) είναι το ευρωπαϊκό σύστημα σηματοδότησης, αυτόματης επιτήρησης και προστασίας των τρένων. Στόχος του είναι να αντικαταστήσει τα παλιά, διαφορετικά μεταξύ τους εθνικά συστήματα, προσφέροντας ενιαία ασφάλεια και ταχύτητα στα σιδηροδρομικά δίκτυα της Ευρώπης.

Λειτουργεί με συσκευές και αισθητήρες τοποθετημένοι πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές στέλνουν δεδομένα για τα όρια ταχύτητας και τη θέση των συρμών.

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