Αγιασμός με «κόκκινη κάρτα» στα ανθυγιεινά σνακ: Τι αλλάζει στα σχολικά κυλικεία - Τα «απαγορευμένα»

Με το πρώτο κουδούνι και τον αυριανό αγιασμό να σηματοδοτούν την επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, μαθητές και γονείς επιστρέφουν στους καθημερινούς ρυθμούς με μια θεμελιώδη μεταρρύθμιση στη σχολική ζωή.

Η φετινή επιστροφή στα θρανία συνοδεύεται από την εφαρμογή μιας νέας, αυστηρής υγειονομικής διάταξης, η οποία αναμορφώνει πλήρως τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

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Το νέο πλαίσιο κατά της παιδικής παχυσαρκίας

Η ρύθμιση που διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Διατροφής του Υπουργείου Υγείας αντικαθιστά το ξεπερασμένο πλαίσιο του 2013. Καθώς τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα κατατάσσουν τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης, η πολιτεία παρεμβαίνει δραστικά στον χώρο του σχολείου, μετατρέποντας τα κυλικεία σε σημεία διάθεσης αποκλειστικά υγιεινών επιλογών.

Τι απαγορεύεται αυστηρά στα σχολικά κυλικεία

Η νέα διάταξη βάζει οριστικό τέλος σε μια σειρά από δημοφιλείς αλλά επιβαρυντικές τροφές, αποκλείοντας εντελώς τα επεξεργασμένα προϊόντα από τα ράφια:

Όλα τα αλλαντικά: Πλήρης απαγόρευση χρήσης σε τοστ και σάντουιτς, ακόμα και για τη βραστή γαλοπούλα που επιτρεπόταν παλαιότερα, καθώς πρόσφατες επιστημονικές μελέτες συνδέουν τα επεξεργασμένα κρέατα με καρκινογόνα συστατικά.

Αναψυκτικά: Απαγόρευση πώλησης κάθε τύπου αναψυκτικού.

Επεξεργασμένα αλμυρά σνακ: Κατάργηση για πατατάκια, ποπ κορν και συναφή συσκευασμένα προϊόντα.

Γλυκίσματα και μπισκότα: Απαγορεύονται τα τυποποιημένα μπισκότα, τα παγωτά, ενώ εκτός λίστας τίθεται ακόμα και η σοκολάτα υγείας.