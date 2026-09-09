Οι «πρώτοι» της Ευρώπης; Οι «7,4 μαθητές» στα δημοτικά και η ελληνική πραγματικότητα που αγνοεί η Eurostat

Αλήθεια, πόσους συμμαθητές έχει το παιδί σας στην τάξη; 24; 25; Μήπως το τμήμα του συγχωνεύτηκε εν μέσω της σχολικής χρονιάς; Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε μάλλον ζείτε σε μια άλλη, παράλληλη Ελλάδα από αυτήν που περιγράφουν τα επίσημα στοιχεία των Βρυξελλών.

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα της Eurostat για το 2024, η Ευρώπη των 23,2 εκατομμυρίων μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υφίσταται σοβαρές δημογραφικές ανατροπές. Όμως, κρυμμένο μέσα στις σελίδες της έκθεσης, βρίσκεται ένα νούμερο για τη χώρα μας που προκαλεί μειδίαμα: Η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει 7,4 μαθητές ανά εκπαιδευτικό.

Eurostat

Την καλύτερη, δηλαδή, αναλογία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Λουξεμβούργο των 8,2 μαθητών. Πόσο αληθινή είναι όμως αυτή η εικόνα;

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Πώς στήνεται η «στατιστική οφθαλμαπάτη»

Η απόκλιση αυτού του 7,4 από την αλήθεια των ελληνικών σχολικών αιθουσών είναι η απόλυτη στρέβλωση. Η αναλογία μαθητών-δασκάλων είναι ένα μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έμμεσα για την ανάλυση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης.

Ο μέσος όρος στην Ευρώπη διαμορφώνεται στους 13,3 μαθητές ανά δάσκαλο. Πώς καταφέρνει, λοιπόν, η Ελλάδα να ρίχνει αυτόν τον αριθμό στο μισό, τη στιγμή που οι γονείς βλέπουν τα παιδιά τους να στοιβάζονται σε 25άρια τμήματα και οι δάσκαλοι να παλεύουν με τεράστια οργανικά κενά;

Eurostat

Η απάντηση κρύβεται στην παγίδα του «μέσου όρου» και στην ελληνική πραγματικότητα. Το περιβόητο 7,4 προκύπτει όταν βάλεις στο ίδιο καζάνι ένα ασφυκτικά γεμάτο δημοτικό στο κέντρο της Αθήνας και ένα σχολείο σε απομακρυσμένη περιοχή στην άγονη γραμμή ή στην ορεινή Ελλάδα, το οποίο μπορεί να λειτουργεί συνολικά με 10 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς.

Ταυτόχρονα, στην εξίσωση μπαίνει και η... «στρατιά» των αναπληρωτών. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται κάθε χρόνο για να μπαλώσουν τρύπες, καλύπτοντας συχνά θέσεις παράλληλης στήριξης, διοικητικά κενά, ή λειτουργώντας σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Τα ευρωπαϊκά κιτάπια τους προσμετρούν ως ενεργό διδακτικό προσωπικό, βαφτίζοντας έτσι τη δομική δυσλειτουργία και την εργασιακή ομηρία των αναπληρωτών ως ευρωπαϊκή «πρωτιά».

Με απλά λόγια: η στατιστική αθροίζει «κεφάλια» εκπαιδευτικών χωρίς να εξετάζει αν αυτοί βρίσκονται μπροστά σε πίνακα, σε γραφείο ή αν καλύπτουν τρεις διαφορετικές σχολικές μονάδες την ίδια μέρα.

Αν η επίσημη καταγραφή δείχνει 7,4 μαθητές ανά δάσκαλο αλλά η πραγματικότητα απαιτεί συγχωνεύσεις τμημάτων για να βγει η χρονιά, τότε ίσως πρέπει να αναρωτηθούμε: Ποιον ακριβώς προσπαθούμε να ξεγελάσουμε; Την Ευρώπη ή το μέλλον των ίδιων μας των παιδιών;

Ο δημογραφικός χάρτης

Η Γαλλία παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης σε απόλυτους αριθμούς, συγκεντρώνοντας 4,1 εκατομμύρια μαθητές στα δημοτικά της σχολεία το 2024. Ακολουθεί ο πυρήνας της Ευρώπης: η Γερμανία με 3,3 εκατομμύρια, η Ισπανία με 2,8 εκατομμύρια και η Ιταλία με 2,6 εκατομμύρια.

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Στον αντίποδα, τα μικρά κράτη παρουσιάζουν λογικά τα χαμηλότερα νούμερα, με τη Μάλτα (27.537), το Λουξεμβούργο (43.020) και την Κύπρο (60.596) να κλείνουν τη λίστα.

Η σύγκριση με το 2014 αποκαλύπτει τους νικητές και τους ηττημένους της δεκαετίας. Το Λουξεμβούργο και η Σλοβενία εκτοξεύτηκαν με αυξήσεις +21,4% και +18,2% αντίστοιχα.

Αντίθετα, η δημογραφική αιμορραγία άφησε βαρύ αποτύπωμα στην Πολωνία, η οποία είδε τον μαθητικό της πληθυσμό να κατακρημνίζεται κατά 25,7%, ακολουθούμενη από την Κροατία (-10,3%) και την Πορτογαλία (-10,0%).