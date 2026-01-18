Άγιοι Ανάργυροι: Καταγγελία πως έκλεψαν οστά από νεκροταφείο και ζητούν λύτρα

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε μία 65χρονη γυναίκα, που οδηγήθηκε στην αστυνομία για να ενημερώσει πως άγνωστός της άνδρας άνοιξε τον οικογενειακό της τάφο στους Αγίους Αναργύρους και πήρε τα οστά του συζύγου του.
Η 65χρονη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανέφερε πως ο δράστης είναι ένας 50χρονος άνδρας, ο οποίος, μάλιστα - σύμφωνα με την καταγγελία της - ανήρτησε και σχετικό βίντεο σε λογαριασμό στο TikTok.
Ο άνδρας φέρεται να τής ζήτησε 1.000 ευρώ για να επιστρέψει τα οστά του μακαρίτη.
Η γυναίκα πήγε στην αστυνομία και υπέβαλε μήνυση.
Λίγο αργότερα, ο άνδρας φαίνεται πως διέγραψε τον λογαριασμό του TikTok.
Η αστυνομία τον αναζήτησε για να τον συλλάβει στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αλλά κατέστη αδύνατος ο εντοπισμός του, όπως μεταφέρει η κρατική τηλεόραση.
Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πού βρίσκεται αλλά ούτε και το εάν εντοπίστηκαν τα οστά.
Σε βάρος του αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία.
