Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας επί της Εθνικής Αθηνών-Κορίνθου

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, σημαίνοντας συναγερμό στην αστυνομία.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά από το pelop.gr, το άτομο βρέθηκε στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Παραμένει άγνωστο ένα πρόκειται για οδηγό που περνούσε και αισθάνθηκε αδιαθεσία ή αν είναι εγκληματική ενέργεια.

Το σημείο αποκλείστηκε από την αστυνομία και μεταβαίνει ιατροδικαστικής για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.