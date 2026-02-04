Μενού

Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας επί της Εθνικής Αθηνών-Κορίνθου

Ο εντοπισμός του νεκρού άνδρα στην Εθνική, έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές. Το σημείο έχει αποκλειστεί και γίνεται έρευνα.

Εθνική Αθηνών - Κορίνθου
Εθνική Αθηνών - Κορίνθου | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI
Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, σημαίνοντας συναγερμό στην αστυνομία.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά από το pelop.gr, το άτομο βρέθηκε στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Παραμένει άγνωστο ένα πρόκειται για οδηγό που περνούσε και αισθάνθηκε αδιαθεσία ή αν είναι εγκληματική ενέργεια.

Το σημείο αποκλείστηκε από την αστυνομία και μεταβαίνει ιατροδικαστικής για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.

