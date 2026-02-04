Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας επί της Εθνικής Αθηνών-Κορίνθου

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, σημαίνοντας συναγερμό στην αστυνομία.
Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά από το pelop.gr, το άτομο βρέθηκε στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Παραμένει άγνωστο ένα πρόκειται για οδηγό που περνούσε και αισθάνθηκε αδιαθεσία ή αν είναι εγκληματική ενέργεια.
Το σημείο αποκλείστηκε από την αστυνομία και μεταβαίνει ιατροδικαστικής για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.
- Τραγωδία στη Χίο: Πώς έγινε η θανατηφόρα σύγκρουση - Σε κρίσιμη κατάσταση οι τραυματίες σύμφωνα με τους γιατρούς
- Η ανατριχιαστική αποκάλυψη του Σόμπολου: «Με καλάζνικοφ όλοι, ακούω να έρχονται δίπλα μου - η σφαίρα δεν με πέτυχε»
- Συνεχίζεται η απεργία: Χωρίς ταξί Αθήνα και Θεσσαλονίκη την Τετάρτη
- Η viral στιγμή του Νατσιού, ο φέρελπις πρύτανης και το μοναδικό πράγμα που ενώνει Σαμαρά-Καρυστιανού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.