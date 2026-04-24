Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Τι αποκάλυψε ο δικηγόρος της κοπέλας του 20χρονου δράστη για το μοιραίο ραντεβού

Ερωτική αντιζηλία φέρεται να είναι ο λόγος πίσω από το αιματηρό συμβάν στον Άγιο Δημήτριο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 27χρονου αγοριού και νέα στοιχεία αποκάλυψε σήμερα ο δικηγόρος της κοπέλας του δράστη και της κοπέλας του 18χρονου φίλου του, που ήταν επίσης παρών στο περιστατικό.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η κοπέλα φέρεται να είπε στον δράστη να μην πάει στο ραντεβού στον Ασύρματο προσπαθώντας να αποτρέψει την επαφή του 27χρονου θύματος με τον 20χρονο δράστη.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 20χρονος είναι ο νυν σύντροφος της κοπέλας με την οποία το θύμα είχε σχέση τεσσάρων ετών κατά το παρελθόν και η οποία διεκόπη πριν από μερικούς μήνες.

Ο 27χρονος, δεν είχε διακόψει εντελώς την επικοινωνία με την κοπέλα και ζητούσε να μάθει τους λόγους του χωρισμού τους. Ο 20χρονος που δεν γνώριζε προσωπικά το θύμα, επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε να βρεθούν για να απαιτήσει να πάψει να επικοινωνεί με τη σύντροφό του.

Ο 20χρονος πήγε στο ραντεβού μαζί με έναν 18χρονο φίλο του, ενώ ο 27χρονος έφτασε στο σημείο στο οποίο είχε κλειστεί το ραντεβού με το αυτοκίνητο του πατέρα του. Σύμφωνα με μαρτυρίες του 18χρονου και του 20χρονου δράστη, ακολούθησε άγρια συμπλοκή κατά τη διάρκεια της οποίας ο δράστης έβγαλε μαχαίρι και το κάρφωσε στο στήθος του θύματος.

Ο 27χρονος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια ο 20χρονος δράστης μαζί με τον 18χρονο φίλο του διέφυγαν με ένα αυτοκίνητο. Έπειτα, πήγαν σε ένα σπίτι, πήραν τις κοπέλες τους και όλοι μαζί κλείστηκαν σε ένα δωμάτιο για αρκετές ώρες.

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος των δύο κοριτσιών

Ο δικηγόρος των δύο κοριτσιών, όπως μεταφέρει το Orange Press Agency, δήλωσε: «Ως εκπρόσωπος των δύο κοριτσιών και των οικογενειών τους, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του άτυχου χαμένου παιδιού. Οι κοπέλες από την πρώτη στιγμή που κατάφεραν να ξεπεράσουν το σοκ προσήλθαν στο γραφείο μου και διαδοχικά, πρώτα η βασικότερη ας το πούμε έτσι, κοπέλα και μετά η επόμενη και κατήγγειλαν την τέλεση της αξιόποινης πράξης ρίχνοντας φως στην υπόθεση, όταν ακόμα η έρευνα ήταν όχι απλά σε σκότος, αλλά αποπροσανατολισμένη με κατεύθυνση κατά κύριο λόγο το επάγγελμα του θλιβερού πατρός» σημείωσε ο δικηγόρος.

Όπως υποστήριξε η πραγματικότητα είναι ότι «χωρίς να γνωρίζει απολύτως καμία από τις δύο και απολύτως τίποτε, στήθηκε αυτό το ραντεβού. Η πρώτη κοπέλα, ας το πούμε η ερωτική σύντροφος, διαδοχικά των δύο προσώπων, των δύο παιδιών του θύματος και του δράστη, έμαθε μόνο από το δράστη ότι πρόκειται να υπάρξει ένα ραντεβού και τον απέτρεψε λέγοντάς του προφορικά αλλά και γραπτά 'Μην πας, μην πας για κανένα λόγο'. Όταν τελέστηκε η πράξη ρωτούσε αν τελικά συνέβη κάτι και ο δράστης της είπε πως τελικά δεν είχε προσέλθει το θύμα.

Όταν το έμαθε, έφυγε από το σημείο, πήγε στο σπίτι της και προσπάθησε να καταλάβει τι έχει συμβεί. Όταν το κατάλαβε, μάλιστα θα σας έλεγα χωρίς να το έχει ακόμα καταλάβει, προσήλθε στο γραφείο μου και τελούσε σε απόλυτη σύγχυση. Δεν μπορούσαμε καν να συνεννοηθούμε, να μπουν κάποιες σκέψεις σε σειρά για να δούμε τι πρέπει να συμβεί».

Ερωτηθείς αν ήταν παρούσα στο περιστατικό του φόνου είπε ότι «δεν το γνώριζε καν. Σας είπα και πριν ότι πληροφορήθηκε από τον ίδιο το δράστη ότι τελικά το θύμα δήθεν δεν πήγε».

Λίγη ώρα αργότερα, προσέθεσε ο δικηγόρος, η μητέρα της κοπέλας να ακούσει ότι έχασε τη ζωή του το παιδί από άλλο λόγο, «δεν γνώριζε την πραγματικότητα και για να μην ταραχθεί η κόρη της επειδή είχαν μακροχρόνια φιλία και σχέση, της είπε να επιστρέψει στο σπίτι χρησιμοποιώντας τη δικαιολογία ότι κάτι έχει πάθει ο παππούς σου. Και έτσι γύρισε το κορίτσι στο σπίτι και μετά τις αρχικές έρευνες που έγιναν, έμαθε η κοπέλα και έπεσε σε κατάσταση σοκ.

Δυστυχώς ακόμα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Φρονώ ότι η Εισαγγελία άσκησε μια δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία. Ωστόσο, αυτό δεν είναι ακριβές και θα αποδειχθεί η αθωότητα και των δύο, διότι η πραγματική αποκάλυψη της αξιόποινης πράξης έγινε πρώτα από την κοπέλα που είχε τη σχέση και στη συνέχεια αμέσως από τη δεύτερη».