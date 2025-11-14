Άγιος Δημήτριος: «Έσκασαν δίπλα μας οι σφαίρες» - Πανικός στους κατοίκους μετά την καταδίωξη

Μεγάλη αναστάτωση στον Άγιο Δημήτριο προκάλεσε το βράδυ της Πέμπτης η διάρρηξη και η επεισοδιακή καταδίωξη των δραστών, οι οποίοι κατά τη διαφυγή τους εμβόλισαν δύο μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς.



Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων και πυροβόλησαν πέντε με έξι φορές χτυπώντας τα λάστιχα του οχήματος των διαρρηκτών, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε στην οδό Κατριβάνου, όμως οι δράστες διέφυγαν πεζοί. Ταυτόχρονα, στην οδό Αντιόπης, όπου έγινε η διάρρηξη επικρατούσε πανικός, όπως μεταφέρει το Orange Press Agency.

Καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο: «Έσκασαν δίπλα οι πυροβολισμοί»

«Καθόμασταν εδώ στην καφετέρια, ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς. Μετά βγήκα από την καφετέρια και είδα τις δύο μηχανές κάτω» δήλωσε αρχικά ένας νεαρός, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο όπου έγινε η παράσυρση των μηχανών της ΔΙ.ΑΣ.

Μια άλλη γυναίκα που διαμένει σχεδόν δίπλα στο σπίτι όπου έγινε η διάρρηξη τόνισε ότι εκείνη την ώρα ήταν μαζί με τα παιδιά της, τα οποία έχουν τρομοκρατηθεί.



«Κατέβαινα την Αντιόπης (σ.σ. ο δρόμος που βρίσκεται το σπίτι στο οποίο έγινε η διάρρηξη) μαζί με τα δύο μου παιδιά. Ήμουνα με το καρότσι και καθώς κατευθυνόμουνα κάτω για να πάω μέσα ξαφνικά ακούγονται πυροβολισμοί, πάρα πολύ έντονα.

Ήμουνα με τον ξάδερφό μου, ήμασταν εδώ μαζί κάτω. Πανικοβληθήκαμε. Έσκασαν ακριβώς δίπλα οι πυροβολισμοί, κοντά μας και τρέχαμε πανικόβλητοι. Μπήκαμε μες στο σπίτι. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα, ήτανε σοκ όλο αυτό που έγινε» σημείωσε.



Όπως εξηγεί, «τα παιδιά έχουν τρομοκρατηθεί. Ειδικά ο μεγάλος μου γιος, είναι 4 χρονών, έχει τρομοκρατηθεί πάρα πολύ, φοβάται. Με το ζόρι τον έχω κοιμίσει αυτή τη στιγμή». Η ίδια κάτοικος της περιοχής επισημαίνει ότι έχουν γίνει και άλλες απόπειρες διαρρήξεων και ληστειών στη γειτονιά, καθώς και ότι έχει καταγραφεί απόπειρα βιασμού απέναντι από το σπίτι της.

Δήμαρχος: «Θα μπορούσαμε να έχουμε θύματα»

Στο σημείο βρέθηκε και ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης, ο οποίος αρχικά είπε ότι το ευτυχές είναι ότι δεν προέκυψε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

«Οι αστυνομικοί κατέφθασαν πάρα πολύ γρήγορα. Συνάντησαν τελικά τους δράστες εδώ παρακάτω. Έπεσαν οι μηχανές των αστυνομικών και [οι αστυνομικοί] πυροβόλησαν τα λάστιχα του αυτοκινήτου το οποίο στο οποίο επέβαιναν οι δράστες και προσπαθούσαν να διαφύγουνε. Όμως κατάφεραν και διέφυγαν. Το αυτοκίνητο έχει βρεθεί λίγο παρακάτω» δήλωσε αρχικά ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου.



«Αυτό που έχουμε να πούμε στην ουσία είναι ότι, πρώτον, ότι η αστυνομία έδρασε, αλλά η παραβατικότητα δυστυχώς πλέον έχει ξεφύγει. Και απαιτείται από τους πολίτες άμεσα μέτρα.

Αύξηση των δυνάμεων, αύξηση των υποδομών, ενίσχυση της αστυνομίας, διότι δεν είναι δυνατόν απόγευμα, 8:00 η ώρα, στο κέντρο μιας πόλης, εκατό μέτρα από το Δημαρχείο, να εξελίσσονται αυτά τα πράγματα, που είναι ευτύχημα ότι εκείνη την ώρα δεν περνούσε μία μητέρα με το παιδί της ή οποιοσδήποτε πολίτης στο δρόμο».



«Είναι άξιον αναφοράς ότι κατά την καταδίωξη οι δράστες μπήκαν ανάποδα στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου. Φαντάζεστε τι θα μπορούσε να συμβεί εκείνη την ώρα; Επαναλαμβάνω, πολίτες κατέβαιναν τον δρόμο, αυτοκίνητα κατέβαιναν τον δρόμο και οι δράστες ανάποδα.

Θα μπορούσαμε να είχαμε θύματα αυτή τη στιγμή. Ζητάμε άμεση παρέμβαση του Υπουργού, άμεση ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων».