Άγιος Δημήτριος: Προφυλακιστέος ο 20χρονος - Τι υποστήριξε στην απολογία του

Προφυλάκιση του 20χρονου αποφασίστηκε, μετά την απολογία του για τον θανάσιμο τραυματισμό του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, απολογήθηκε μέσω υπομνήματος, στο οποίο επανέλαβε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το OPEN, ανέφερε πως πήγε στο πάρκο Ασυρμάτου για να μιλήσει με τον 27χρονο γιατί ενοχλούσε τη σύντροφό του.

Επίσης, είπε πως ο φίλος του, που έχει επίσης συλληφθεί, ήταν μακριά από το περιστατικό και δεν είχε καμία ανάμειξη.

Τέλος, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.