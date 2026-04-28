Μενού

Άγιος Δημήτριος: Προφυλακιστέος ο 20χρονος - Τι υποστήριξε στην απολογία του

Στις φυλακές οδηγείται ο 20χρονος, μετά την απολογία του για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. Ζήτησε «συγγνώμη».

Reader symbol
Newsroom
Ο 20χρονος συλληφθείς για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Προφυλάκιση του 20χρονου αποφασίστηκε, μετά την απολογία του για τον θανάσιμο τραυματισμό του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, απολογήθηκε μέσω υπομνήματος, στο οποίο επανέλαβε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το OPEN, ανέφερε πως πήγε στο πάρκο Ασυρμάτου για να μιλήσει με τον 27χρονο γιατί ενοχλούσε τη σύντροφό του.

Επίσης, είπε πως ο φίλος του, που έχει επίσης συλληφθεί, ήταν μακριά από το περιστατικό και δεν είχε καμία ανάμειξη.

Τέλος, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ