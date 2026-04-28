Ελπίδα Μαζαράκη: Πέθανε η γνωστή ηθοποιός - Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο από τον θάνατο της γνωστής ηθοποιού Ελπίδας Μαζαράκη. Η ενημέρωση από τον Σπύρο Μπιμπίλα.

Η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη
Η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη | Facebook/Σπύρος Μπιμπίλας
Πέθανε η γνωστή ηθοποιός, Ελπίδα Μαζαράκη, όπως γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα social media. 

«Με πολύ θλίψη πληροφορήθηκα πριν λίγο από τον αδελφό της ότι η αγαπημένη μας και αξιοπρεπέστατη συνάδελφός μας ηθοποιός η Ελπίδα Μαζαράκη έφυγε από την ζωή» ανέφερε ο βουλευτής. 

Η κηδεία της Ελπίδας Μαζαράκη θα γίνει την Πέμπτη, στις 12:00 στο νέο κοιμητήριο Γλυφάδας.

«Από το 72 ως το 2004 συμμετείχε σε ταινίες, σειρές. εκπομπές με πολύ ωραίους χαρακτηριστικούς ρόλους μεγάλης γκάμας. Ευγενική φυσιογνωμία του θεάτρου μας, παρούσα παντού. Πριν έναν μήνα με φώναξε στο ωραίο σπίτι της στην Γλυφάδα και μας δώρισε για το βεστιάριο του ΤΑΣΕΗ την ακριβή γκαρνταρόμπα του συζύγου της που έφυγε πρόσφατα κι αυτός και δικά της. Σ΄ ευχαριστούμε αγαπημένη μας Ελπίδα» έγραψε, ακόμα, ο Σπύρος Μπιμπίλας.

